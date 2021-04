Manchester City Borussia Dortmund è il match più interessante di questi quarti di finale di Champions League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

L’analisi di Manchester City Borussia Dortmund

Il Manchester City sta senza dubbio vivendo una stagione di altissimo livello su tutti i fronti, anche se ha vissuto un inizio di stagione altalenanti. Negli ultimi mesi, tuttavia è tornato prepotentemente nella parte altissima della classifica, tanto che al momento occupa il primo posto con 17 punti di vantaggio sulle proprie pretendenti. Guardiola, quindi, dovrà cercare di vincere anche contro il Borussia Dortmund, per tentare di arrivare fino in fonda anche in Champions.

Gli obbiettivi del Borussia Dortmund, invece, si sono drasticamente ridimensionati a dicembre, quando l’esonero di Favre ha costretto la società ad affidare a Terzic la panchina della squadra giallonera. Da quel momento, i risultati di Haaland e compagni sono stati altalenanti: si è passati da clamorose sconfitte a vittorie impressionanti, per poi ritornare a deludere e infine ritornare ancora una volta a sorprendere. Al momento, infatti, i gialloneri occupano un deludente quinto posto, a ben 7 punti da una Champions che, però, il Borussia vorrà sicuramente onorare.

WRESTLEMANIA 37, TRIPLE H HA RIFIUTATO UN MATCH CON AJ STYLES

I pronostici di Manchester City Borussia Dortmund

Manchester City Borussia Dortmund è una partita che, pur vedendo chiaramente favoriti i Citizens, si preannuncia combattutissima e ricca di emozioni, dato che la squadra di Terzic non vorrà di certo sfigurare: ciononostante, i nostri consigli non possono che andare rispettivamente all’1 secco e all’Over 3,5, con il Manchester City che dovrebbe segnare almeno due gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Sterling, che in questa stagione ha fatto in più di un’occasione le fortune di Guardiola.

Giocata EASY: 1 secco

Giocata HARD: Over 3,5

Marcatore: Sterling

Possibile risultato: 3-1

Le probabili formazioni