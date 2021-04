Monaco Metz è una delle partite dall’esito più scontato di questi ottavi di finale di Coupe de France. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

L’analisi di Monaco Metz

Il Monaco viene da ben 3 risultati utili consecutivi, che hanno aiutato Kovac a guadagnarsi la stima della società e dei tifosi, che ora sono ritornati a sognare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Dopotutto, la squadra guidata da Kovac si trova in pienissima zona Champions, a soli 4 punti dalla capolista Lilla. Al momento, quindi, Ben Yedder e compagni potrebbero addirittura sognare di vincere la Ligue 1, con la Coupe de France, che, però, rimane un obbiettivo sicuramente più alla portata.

Il Metz, dopotutto, ha dimostrato già in campionato di essere una squadra relativamente semplice da battere: il 4-0 rifilato da Ben Yedder e compagni parla infatti chiaro, anche se la stagione della squadra guidata da Antonetti è stata tutt’altro che deludente fino ad ora, motivo per cui questa partita potrebbe rivelarsi piuttosto complicata per i monegaschi. Dopotutto, Yade e compagni non hanno assolutamente nulla da perdere, e centrare i quarti di finale di Coupe de France sarebbe un traguardo storico.

I pronostici di Monaco Metz

Monaco Metz è una partita che si preannuncia a senso unico, anche perchè il match di campionato è terminato con un eloquente 4-0, che, però, non rende pienamente giustizia alla sin qui decisamente positiva stagione del Metz di Antonetti. Per questo motivo, pur consigliandovi di puntare sull’1 secco, per la giocata HARD puntiamo sul Multigol 2-3 dei monegaschi. Per quanto concerne i marcatori, invece, puntate su Ben Yedder, vero leader offensivo della squadra di Kovac.

Giocata EASY: 1 secco

Giocata HARD: Multigol Casa 2-3

Marcatore: Ben Yedder

Possibile risultato: 2-0

Le probabili formazioni