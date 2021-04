Real Madrid Liverpool è il big match di questi quarti di finale di Champions League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo e importantissimo per entrambe le squadre in campo.

L’analisi di Real Madrid Liverpool

Il Real Madrid ha vissuto una prima parte di stagione decisamente turbolenta, soprattutto in Champions League. In campionato, invece, la squadra guidata da Zidane occupa attualmente il terzo posto, a 3 punti dal lanciatissimo Atletico Madrid. Per questo motivo, Ramos e compagni sono chiamati a rilanciarsi anche in Champions, dove la sfida contro il Liverpool si preannuncia come il big match assoluto di questi quarti di finale: una sorta di finale anticipata, in altre parole.

Il Liverpool sta vivendo un periodo di forma decisamente altalenante, uno dei peggiori della gestione Klopp, tanto che al momento la squadra occupa un deludentissimo sesto posto. I risultati negativi, infatti, non hanno ai Reds permesso di mantenersi in scia con Manchester City, Manchester United e Leicester, che stanno cominciando ad allontanarsi troppo. Contro il Real Madrid, quindi, la squadra di Klopp è chiamata a giocare una grandissima partita, nella speranza di scacciare via gli spettri di una stagione deludente su tutti i fronti.

I pronostici di Real Madrid Liverpool

Real Madrid Liverpool è una partita che si preannuncia combattutissima e ricchissima di emozioni, dato che vede contrapposte due squadre fra le più forti al mondo, che sicuramente vorranno prenotare un posto per le semifinali della coppa più prestigiosa d’Europa: le superiorità mentale dei blancos, tuttavia, rischia di fare la differenza, e per questo motivo il nostro consiglio va all’1X, mentre come giocata HARD consigliamo di puntare sull’Esito Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Benzema, autore sin qui di una stagione spaziale.

Giocata EASY: 1X

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Benzema

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni