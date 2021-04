Real Sociedad Athletic Bilbao è il match che chiude la 29esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e che si preannuncia combattutissima.

L’analisi di Real Sociedad Athletic Bilbao

La Real Sociedad, dopo un inizio di stagione che l’aveva vista protagonista di alcune prestazioni clamorose, è lentamente tornata ai suoi livelli abituali: al momento, infatti, la squadra guidata da Alguacil occupa un discreto settimo posto, a 11 punti dalla Champions League ma a pari punti con il Villarreal, ma a 1 punto dal Betis. Per questo motivo, la sfida contro l’Athletic servirà necessariamente per rilanciare la squadra di Alguacil, che deve quantomeno centrare la qualificazione alla prossima Europa League. La stagione dell’Athletic Bilbao, invece, è stata in linea con i deludenti risultati ottenuti negli ultimi anni. La ferrea politica del club, infatti, sta cominciando a diventare un freno allo sviluppo della squadra, tanto che in estate è arrivato il solo Berenguer: troppo poco per riportare il club basco in Europa. Ciononostante, l’allenatore Marcelino è riuscito miracolosamente a vincere la Supercoppa, arrivando anche in finale di Copa del Rey, dove, però, l’ha battuto proprio la Real Sociedad: questa, quindi, si preannuncia come una sfida da vincere senza se e senza ma.

I pronostici di Athletic Bilbao Real Sociedad

Real Sociedad Athletic Bilbao è di fatto il remake della sfida andata in scena sabato sera, vinta dai padroni di casa grazie al gol di Oyarzabal: la superiorità tecnica della squadra di Alguacil ci fa propendere anche questa volta per la Real Sociedad, per cui i nostri consigli vanno all’1X e al Multigol Casa 1-2. Per quanto concerne i marcatori, invece, puntate su Oyarzabal, autore sin qui di una grande stagione e sicuramente determinato a ripetersi dopo il gol realizzato in Copa del Rey.

Giocata EASY: 1X

Giocata HARD: Multigol Casa 1-2

Marcatore: Oyarzabal

Possibile risultato: 1-0

Le probabili formazioni

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Guevara, Zubimendi, Mikel Merino; Portu, Isak, Oyarzabal. All. Alguacil.

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Simon; De Marcos, Yeray, Martinez, Berchiche; Berenguer, Unai Lopez, Vesga, Muniain; Williams, Raul Garcia. All. Marcelino.