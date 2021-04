Triple H è molto più di un wrestler e molto più di un simbolo per la WWE: il genero dell’owner della compagnia Vince McMahon, oltre a essere una delle superstar più decorate nella storia, è considerato da tempo l’uomo che prenderà le redini della federazione quando l’attuale proprietario passerà la mano.

Proprio per i molti impegni amministrativi che già lo tengono occupato negli ultimi anni, The Game ha diradato sempre più le sue apparizioni sul ring. Resta comunque una notizia la sua totale assenza dalla card di WrestleMania 37, dato che nella sua lunga carriera in WWE Triple H ha sempre cercato di essere presente sul Grandest Stage of Them All.

WrestleMania 37, la card ufficiale del grande evento WWE

Triple H ha rinunciato a lottare con AJ Styles a WrestleMania

Da WrestleMania 35, occasione in cui ebbe la meglio su Batista in una vera e propria resa dei conti tra ex compagni dell’Evolution, il Cerebral Assassin ha lottato soltanto in Arabia Saudita a SuperShowdown 2019, perdendo contro Randy Orton, e poi in due incontri nel successivo tour in Giappone.

Con questi numeri – l’ultimo match risale al 29 giugno 2019 – la sua assenza non dovrebbe stupire. Eppure quest’anno c’era la possibilità per lui di prendere parte a un vero e proprio dream match contro AJ Styles, un’ipotesi che lo stesso Phenomenal One aveva ventilato ma che The Game ha infine scartato. Niente di personale, ovviamente.

WrestleMania, le 5 peggiori scelte di booking di sempre

“Prepararsi per WrestleMania è una cosa diversa, e più invecchi più diventa difficile. Farlo una volta all’anno o una volta ogni due anni, soprattutto adesso, non è un compito facile. Cerchi di rimanere nella migliore forma possibile – ha spiegato durante la conferenza stampa di NXT TakeOver: Stand & Deliver – ma non è “la forma di WrestleMania” ed è una cosa diversa.”

Ecco quindi la proposta di AJ Styles, declinata per cause di forza maggiore.

“Quando è venuto da me per la prima volta, ho detto: ‘AJ, non ti dirò di no. Personalmente, mi piacerebbe lavorare con te’. E personalmente mi sarebbe piaciuto davvero, ma la verità è che non avrei avuto il tempo e il modo per prepararmi nel modo giusto. E sarebbe venuto da me ogni settimana o due a chiedermi se avevo il tempo, e il modo, per farcela. Sono onorato, davvero, e vorrei avere avuto il modo di farlo. E non dico che non ne sarò in grado il prossimo anno, se tutti crederanno ancora che dovrà essere fatto.”