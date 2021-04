Ajax Roma è il match più interessante di questi quarti di finale di Europa League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le squadre.

L’analisi di Ajax Roma

85 gol realizzati, 20 subiti e 69 punti racimolati in 27 partite. Definire trionfale il ruolino di marcia dell’Ajax in Eredivisie è quasi riduttivo. Il tecnico ten Hag, dopotutto, può contare su alcuni fra i migliori giovani d’Europa, fra cui vanno assolutamente nominati Lassina Traore, Gravenberch e Antony, autore fin qui di una stagione da assoluto top player, a cui si affiancano giocatori di esperienza del calibro di Tadic e Klaassen. La squadra di Fonseca, però, potrebbe mettere in grande difficoltà i Lancieri.

La Roma, dopotutto, sta senza dubbio vivendo una stagione di alto livello, benché le critiche non si siano mai realmente placate: la panchina di Fonseca, infatti, è spesso stata messa in discussione, benché i risultati ottenuti dall’ex allenatore dello Shakhtar abbiano sempre rispecchiato le aspettative della società. Il passaggio del turno è stato poco più che una formalità, mentre in campionato la fatica è stata decisamente maggiore, tanto che nell’ultimo turno è arrivato un inaspettato pareggio contro il Sassuolo, che ha rallentato la corsa di Dzeko e compagni.

I pronostici di Ajax Roma

Ajax Roma è una partita che si preannuncia combattuta e ricchissima di emozioni, vedendo contrapposte due squadre favorite per la vittoria finale della seconda coppa più ambita d’Europa: ciononostante, la superiorità mentale dei Lancieri è evidente, e per questo motivo in Olanda potrebbero vincere proprio loro. Il nostro consiglio, quindi, va all’1X+Over 1,5, mentre come giocata HARD consigliamo di puntare sull’Esito Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Tadic, leader della squadra di ten Hag.

Giocata EASY: 1X+Over 1,5

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Tadic

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni