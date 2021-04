Bayern Monaco PSG è il big match assoluto di questi quarti di finale di Champions League, vedendo contrapposte le due finaliste della scorsa edizione. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le squadre in campo.

L’analisi di Bayern Monaco PSG

Il Bayern Monaco, dopo un inizio di stagione un po’ altalenante, è ritornato a dominare la Bundesliga, dove al momento occupa la prima posizione in classifica, a +7 sul Lipsia secondo. La rosa a disposizione di Flick, dopotutto, è la più forte in Germania e forse la più forte al mondo, con giocatori come Lewandowski, Muller e Kimmich che hanno letteralmente cominciato a dominare il calcio europeo. Ciononostante, la mancanza del bomber polacco potrebbe avere un impatto non da poco sulla squadra bavarese, che dopo la vittoria contro il Lipsia dovrà ripetersi anche in Champions.

Il PSG deve puntare, come ogni anno, a vincere tutto quello che si può vincere: dalla Ligue 1 alla Champions League, per Pochettino non ci possono essere trofei di primo e secondo livello. Ciononostante, benché il percorso in Champions sia stato fino ad ora fantastico (con tanto di 4-1 rifilato al Barca), in campionato la fatica non è stata poca, tanto che al momento il primo posto è occupato dal Lilla. Per questo motivo, la testa di Mbappé e compagni è indubbiamente rivolta alla competizione più prestigiosa d’Europa, nella speranza di riuscire a battere i rivali bavaresi.

I pronostici di Bayern Monaco PSG

Bayern Monaco PSG è una partita che si preannuncia senza dubbio ricchissima di emozioni e anche spettacolare, dato che vede contrapposte due delle squadre più forti al mondo: anche se l’assenza di Lewandowski si farà sicuramente sentire, i bavaresi rimangono favoriti in questo scontro fra titani. Per questo motivo, il nostro consiglio va all’1X+Over 1,5, mentre come gicoata HARD consigliamo di puntare sul Multigol Casa 2-3, che intorno a quota 2.00 è assolutamente da prendere. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Müller, che vorrà sicuramente prendere il posto di Lewa.

Giocata EASY: 1X+Over 1,5

Giocata HARD: Multigol Casa 2-3

Marcatore: Müller

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Davies; Roca, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Choupo-Moting. All. Flick.

PSG (4-2-3-1): Navas; Kehrer, Kimpembe, Marquinhos, Diallo; Gueye, Herrera; Neymar, Mbappé, Di María; Icardi. All. Pochettino.

