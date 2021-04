Granada Manchester United è uno dei match più interessanti di questi quarti di finale di Europa League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Granada Manchester United

Che il Granada sia una delle formazioni più temibili del calcio spagnolo è cosa nota e riconosciuta: solida, estremamente cinica e soprattutto dotata di grande carattere, la squadra guidata da Martinez non ha a caso ha meritatamente battuto il Napoli e il Molde, riconfermandosi in questa stagione come una delle realtà più interessanti del calcio spagnolo, anche se ovviamente le mancano quei top player capaci la differenza. Quella contro il Manchester United, tuttavia, si preannuncia come una sfida da seguire.

La squadra di Solkjaer, infatti, rappresenta una delle principali candidate per la vittoria dell’Europa League: negli ultimi tempi, infatti, il Manchester United ha trovato grande continuità di prestazioni, dimenticando un inizio decisamente deludente che l’ha visto protagonista anche di una clamorosa eliminazione nella fase a gironi della Champions League per mano del sorprendente Lipsia. Se in campionato il Manchester City sembra aver ormai ipotecato il titolo, così non è in Europa League, dove la vittoria finale è tutt’altro che un obbiettivo impossibile per una squadra come quella di Solskjaer.

I pronostici di Granada Manchester United

Granada Manchester United è uno dei match più interessanti e allo stesso tempo meno difficili da prevedere, dato che vede contrapposte due squadre con rose di due livelli completamente differenti: ciononostante, la squadra di Martinez ha dimostrato in più di un’occasione di essere assolutamente in grado di competere anche con formazioni molto più competitiva. Se la nostra giocata EASY è un semplice X2+Over 1,5, come giocata HARD vi consigliamo di puntare sul Multigol Casa 1-2, dato che gli spagnoli dovrebbero riuscire a segnare almeno un gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Bruno Fernandes, autore sin qui di una stagione straordinaria.

Giocata EASY: X2+Over 1,5

Giocata HARD: Multigol Casa 1-2

Marcatore: Bruno Fernandes

Possibile risultato: 1-1

Le probabili formazioni