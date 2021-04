Porto Chelsea è uno dei match più interessanti di questi quarti di finale di Champions League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Porto Chelsea

Il Porto sta senza dubbio vivendo una stagione di altissimo livello, che l’ha visto protagonista soprattutto sul fronte europeo: in Champions League, infatti, la squadra di Conceição è riuscita a battere la Juventus (!) e centrare la qualificazione ai quarti di finale. In campionato, invece, i Dragoes occupano il secondo posto, a 7 punti dallo Sporting primo: l’obbiettivo della stagione, quindi, potrebbe essere già sfumato, anche se contro i Blues potrebbe arrivare davvero una delle qualificazioni più clamorose degli ultimi anni.

Il Chelsea, nelle ultime settimane, è tuttavia riuscito a ritornare nelle primissime posizioni di classifica, grazie ad una guida tecnica, quella di Tuchel, che ha ridato moltissime certezze a Werner e compagni: la sfida contro il West Bromwich, tuttavia, ha fatto emergere qualche dubbio riguardo alla solidità della tattica dell’allenatore tedesco, che non è minimamente riuscito a far fronte all’inattesa espulsione di Thiago Silva. Contro il Porto, quindi, servirà ritrovare la solidità difensiva, anche perché, come abbiamo visto, Marega e compagni difficilmente perdonano.

I pronostici di Porto Chelsea

Porto Chelsea è una partita che, pur vedendo chiaramente favoriti i Blues, potrebbe rivelarsi più imprevedibile del previsto, dato che nell’ultimo turno di campionato i ragazzi di Tuchel sono inciampati sul West Bromwich: ciononostante, la loro superiorità tecnica rimane netta, motivo per cui, pur aspettandoci una gara tutt’altro che vivace, vi consigliamo di puntare sul X2+Under 3,5. Come giocata HARD, invece, il nostro consiglio va all’Under 2,5, mentre per quanto concerne i marcatori puntate su Werner, che vorrà sicuramente prendersi sulle spalle il suo Chelsea.

Giocata EASY: X2+Under 3,5

Giocata HARD: Under 2,5

Marcatore: Werner

Possibile risultato: 0-1

Le probabili formazioni

PORTO (4-4-2): Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Luis Díaz, Uribe, Otávio, Corona; Marega, Evanilson. All. Conceição.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Kanté, Mount, Alonso; Ziyech, Werner, Havertz. All. Tuchel.

