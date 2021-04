Arsenal Slavia Praga è uno dei match più interessanti di questi quarti di finale di Europa League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le squadre in campo.

L’analisi di Arsenal Slavia Praga

L’Arsenal, dopo aver vissuto un inizio di stagione drammatico, sta finalmente tentando di ritornare quantomeno in zona Europa League, anche se i limiti della formazione di Arteta sono davvero notevoli e sono spesso emersi nei momenti più importanti del girone d’andata, compromettendo un cammino già di per sé complicato. Nella sfida contro i cechi dello Slavia, tuttavia, servirà necessariamente ottenere una vittoria, anche perchè una sconfitta potrebbe portare addirittura all’esonero del tecnico spagnolo.

I cechi, tuttavia, rischiano di essere un avversario tutt’altro che semplice: nelle ultime stagioni, infatti, la squadra allenata da Trpisovsky si è affermata come una delle realtà emergenti più promettenti di tutto il calcio europeo, arrivando spesso a competere con squadre ben più blasonate (Inter e Chelsea, solo per citarne alcune), sfornando allo stesso tempo talenti del calibro di Soucek, Kral e Coufal. Per questo motivo, i Gunners dovranno tenere in grandissima considerazione lo Slavia Praga.

I pronostici di Arsenal Slavia Praga

Arsenal Slavia Praga è una delle partite più interessanti di questo turno di Europa League, vedendo contrapposte due squadre che, pur avendo raggiunto lo stesso turno, stanno vivendo due stagioni completamente diverse: se i londinesi stanno deludendo moltissimo, i cechi sono stati fino ad ora protagonisti di una grandissima stagione su tutti i fronti. Per questo motivo, i nostri consigli premiano il grande lavoro di Trpisovsky: puntate sull’Over 0,5 e sul Multigol 1-2 dello Slavia. Per quanto concerne i marcatori, invece, andiamo in casa Arsenal e vi consigliamo di puntare su Aubameyang, leader della squadra di Arteta.

Giocata EASY: Over 0,5 Trasferta

Giocata HARD: Multigol Trasferta 1-2

Marcatore: Aubameyang

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni