Dinamo Zagabria Villarreal è il match più interessante di questi quarti di finale di Europa League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Dinamo Zagabria Villarreal

Se c’è una squadra che più di tutte ha sorpreso in questa edizione dell’Europa League, quella è la Dinamo Zagabria, che nell’ultimo turno della seconda competizione più prestigiosa d’Europa è riuscita a strabattere il Tottenham di Mourinho, considerato da molti come la favorita per la vittoria finale: una vittoria che ha caricato moltissimo i ragazzi di Mamic, che contro il Sottomarino giallo, tuttavia, dovranno tirare fuori una prestazione di grandissima qualità.

La squadra di Emery, infatti, si è affermata come una delle formazioni più solide di tutto il campionato, pur non potendo certo vantare un calcio piacevole come quello della Real Sociedad. Allo stesso tempo, il Villarreal è anche la squadra con più pareggi in questa LaLiga, ben 13. Contro la Dinamo Zagabria, quindi, la squadra del tecnico ex PSG dovrà cercare di limitare al massimo i danni, per presentarsi al match di ritorno con il miglior risultato possibile. La Dinamo, infatti, ha dimostrato di essere una squadra da non sottovalutare assolutamente.

I pronostici di Dinamo Zagabria Villarreal

Dinamo Zagabria Villarreal è una partita che si preannuncia combattuta e abbastanza ricca di emozioni, anche se gli ospiti cercheranno in ogni modo di limitare la forza offensiva dei croati, che sono riusciti a battere una delle principali favorite alla vittoria finale, il Tottenham: per questo motivo, i nostri consigli vanno rispettivamente all’X2+Under 3,5 e all’Esito Gol, mentre per quanto concerne i marcatori non possiamo che consigliare Moreno, capocannoniere della squadra di Emery.

Giocata EASY: X2+Under 3,5

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Moreno

Possibile risultato: 1-1

Le probabili formazioni