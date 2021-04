Fulham Wolverhampton è il match che apre questa 31esima giornata di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le squadre in campo.

L’analisi di Fulham Wolverhampton

La squadra guidata dall’inglese Parker sta vivendo una stagione decisamente negativa, anche se nelle ultime partite qualcosa sembra finalmente essere cambiato: il Fulham, infatti, viene da alcune partite di buonissimo livello, anche se le vittorie sono state poche. Non a caso, la squadra di Parker occupa ancora il terzultimo posto, a 3 punti dal Newcastle quartultimo, ma la salvezza rimane un obbiettivo alla portata, anche perchè una vittoria contro il Wolverhampton potrebbe rialzare il morale di Lookman e compagni.

Una stagione sin qui mediocre, quello vissuta dal Wolverhampton di Espirito Santo. Colpa di un’instabilità difensiva che ha reso i Wolves estremamente fragili nei momenti salienti della stagione: allo stesso tempo, l’infortunio di Jimenez non ha permesso al tecnico portoghese di aver più variabili offensive, con il giovanissimo Fabio Silva e Willian José che non sono riusciti a prendere il posto del messicano. Per questo motivo, la sfida contro il Fulham potrebbe rivelarsi complicata, anche se i Wolves rimangono favoriti.

UFC, MARTIN VETTORI CONTINUA A OFFENDERE JAKE PAUL

I pronostici di Fulham Wolverhampton

Fulham Wolverhampton è una delle partite più interessanti di questo turno di Premier League, dato che vede contrapposte le due squadre che più hanno deluso in questa stagione del campionato inglese: ad oggi, inaspettatamente, sono i ragazzi di Parker ad essere favoriti, motivo per cui i nostri consigli non possono che andare al Multigol 1-3 del Fulham e all’1X+Under 2,5. Per quanto concerne i marcatori, invece, andiamo in casa Wolverhampton e vi consigliamo di puntare su Neto.

Giocata EASY: Multigol Casa 1-3

Giocata HARD: 1X+Under 2,5

Marcatore: Neto

Possibile risultato: 1-1

Le probabili formazioni