Huesca Elche è il match che apre questo 30esimo turno di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le squadre in campo.

L’analisi di Huesca Elche

Il Huesca, come era ampiamente pronosticabile, dovrà lottare fino all’ultima giornata di campionato per ottenere una salvezza che già ora appare difficilissima da conquistare. Al momento, infatti, la squadra allenata da Pacheta si trova in terzultima posizione, a -2 dall’Elche quartultimo. La rosa, dopotutto, non sembra essere stata costruita per rimanere a lungo in Liga, anche se i risultati ottenuti negli ultimi turni potrebbero aver ridato speranza a Rafa Mir e compagni, che contro l’Elche cercheranno di ottenere un’altra vittoria.

Anche l’Elche sta vivendo una stagione deludente, che non l’ha mai visto allontanarsi dalla zona retrocessione. Dopotutto, la squadra guidata da Escriba non è stata costruita per ambire a qualcosa di più rispetto ad una sudata salvezza, che, paradossalmente, adesso è stata raggiunta: con l’Huesca terzultimo, infatti, ci sono ancora 2 punti, che, però, potrebbero diminuire ulteriormente, portando Boye e compagni nella zona caldissima del campionato spagnolo.

I pronostici di Huesca Elche

Huesca Elche è, pur vedendo contrapposte rispettivamente la terzultima e la quartultima squadra del campionato spagnolo, la partita più interessante e importante di questo turno di LaLiga: la vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato vede sicuramente favoriti i padroni di casa, motivo per cui il nostro consiglio non può che andare all’1X+Under 3,5. Come giocata HARD, invece, consigliamo di puntare sull’Esito No Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Rafa Mir, bomber della squadra di Pacheta.

Giocata EASY: 1X+Under 3,5

Giocata HARD: Esito No Gol

Marcatore: Mir

Possibile risultato: 1-0

Le probabili formazioni