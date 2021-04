Come si sa da giorni, Marvin Vettori affronterà Kevin Holland al posto di Darren Till nel prossimo UFC Fight Night. L’italiano avrebbe dovuto combattere contro il fighter inglese ma, a causa di un infortunio di quest’ultimo, si ritroverà invece come avversario il lottatore recentemente sconfitto da Derek Brunson. Holland – che nel recente passato ha battuto anche Alessio Di Chirico – ha discusso con ESPN MMA le modalità con cui intende battere “The Italian Dream” nel prossimo incontro, in maniera tale da potersi rilanciare nella categoria dei pesi medi UFC.

WrestleMania 37, i titoli di coppia femminili saranno difesi

UFC, Kevin Holland parla del suo prossimo incontro con Marvin Vettori

Una dichiarazione di guerra da parte di Holland, che spiega bene cosa intende fare per contenere l’italiano. “Se lui cercherà di colpirmi in volto, io farò lo stesso. Se mi metterà le mani addosso io farò lo stesso con lui. Potrà colpirmi in ogni modo lui voglia ma io sono qui per farmi trasportare dal flusso fino a quando il combattimento non inizierà. E quando avrà luogo, controllerò il flusso perché rappresento il fiume più grande. Giocheremo a modo mio”.

WrestleMania 37, aggiunti altri 2 match alla card

L’incontro assume un’importanza capitale soprattutto per Marvin Vettori. L’italiano infatti è a un passo dalla title shot per il titolo di categoria. Soprattutto perché – per bocca del campione Adesanya e del suo staff – in caso di vittoria Till avrebbe ottenuto una chance alla cintura. Mancando l’inglese, se Vettori dovesse vincere probabilmente sarà lui a contendere il titolo al regnante.

La sfida è però importante anche per Kevin Holland, che vuole assolutamente riscattare la recente sconfitta e riproporsi come uno dei pesi medi più interessanti di tutta la UFC. Il match si prospetta dunque molto intenso e volto alla spettacolarità.

WrestleMania 37, la card ufficiale del grande evento WWE