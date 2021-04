UFC, Marvin Vettori continua a offendere Jake Paul

Marvin Vettori doveva essere impegnato contro Darren Till ad aprile ma l’inglese si è infortunato e ora il ragazzo dovrà affrontare Kevin Holland, recentemente sconfitto da Derek Brunson. Nel frattempo ovviamente il fighter italiano continua a prepararsi e a rilasciare interviste. In una di queste con MMA Fighting, l’italiano ha parlato anche di un altro personaggio molto in vista com Jake Paul. Il 17 aprile il fratello minore di Logan Paul affronterà Ben Askren in un match di pugilato e in pratica tutto il mondo delle MMA si è schierato con l’ex campione ONE. Lo stesso Vettori, durante la chiacchiera, di certo non ha nascosto la sua antipatia per lo youtuber.

“Lui è una vergogna, così come i media che gli stanno dando tutta quest’attenzione. Lo scopo dovrebbe essere semplicemente quello di fare informazione. Purtroppo è una battaglia persona ed è triste vedere roba di questo genere avere più attenzione di notizie che potrebbero riguardare le MMA o altri argomenti. Stanno dietro a ogni clickbait per mettere su delle notizie e i contenuti spesso si rivelano essere delle cazzate”, ha spiegato inizialmente Vettori puntando il dito contro i mezzi d’informazione.

Vettori entra poi nel dettaglio del discorso: “Ci sono persone che hanno dedicato a questa cosa tutta la loro vita e ora questo idiota va in giro a fare cose stupide con altri ragazzini fino a quando non diventa famoso. E’ una mancanza di rispetto totale. Vuole fare esperienza nel mondo del combattimento? Benissimo, portatelo in una gabbia, sarei molto felice di dargli il benvenuto. Possa anche mandare qualche fighter della categoria Featherweight a picchiarlo. Questo è il mondo in cui viviamo e lui non può farci nulla. Dovrebbe starsene al suo posto invece di rompere le palle agli altri. Lo picchierei molto volentieri, anche gratis!”.

