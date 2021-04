WrestleMania 37 andrà in scena nel prossimo weeekend, e a soli 5 giorni dall’evento la WWE continua ad aggiungere match alle due card: nel corso dell’ultima puntata di RAW la sfida tra Bad Bunny e The Miz si è trasformata in un tag team match con l’inserimento di Damian Priest e John Morrison, quindi è arrivata l’ufficialità su un altro incontro che era nell’aria.

WrestleMania 37, aggiunti due match alla card

Parliamo del match che vedrà in palio i WWE Women’s Tag Team Championship: Shayna Baszler & Nia Jax difenderanno le cinture nella Night 2 contro il team che sarà emerso vincitore da un Turmoil match che andrà in scena la sera precedente e che coinvolgerà 4 coppie.

WrestleMania 37, i titoli di coppia femminili saranno difesi

Nella Night 1 scopriremo infatti il #1 Contender ai titoli femminili di coppia WWE, che sono interbrand e coinvolgono quindi atlete sia di RAW che di SmackDown: chi si presenterà sul ring contro le campionesse? Le coppie in gara sono quelle formate da Dana Brooke & Mandy, Liv Morgan & Ruby Riott (Riott Squad), Naomi & Lana e Natalya & Tamina.

Who will walk out of TAG TEAM TURMOIL victorious on Night 1 of #WrestleMania and earn the right to challenge for the @WWE #WomensTagTitles on Night 2 of @WrestleMania? https://t.co/Bb1o98rm9B pic.twitter.com/opqEuQRyKw — WWE (@WWE) April 6, 2021

Il Turmoil match è una stipulazione che vede due wrestler – o due coppie di wrestler come in questo caso – iniziare sul ring un incontro classico in cui il vincitore però si guadagna il diritto di restare in gara e affrontare il wrestler/team successivo. Quando tutti i partecipanti si sono esauriti il vincitore finale si aggiudica l’incontro, e in questo caso la title shot per i titoli la notte successiva.

WrestleMania 37, la card ufficiale del grande evento WWE

Sono così due i match aggiunti alla card di WrestleMania 37: quello che determinerà le sfidanti ai titoli e quello che il giorno dopo li vedrà in palio. Il totale dei match nella card dell’edizione annuale del Grandaddy of Them All sale così a 14, suddivisi equamente tra Night 1 e Night 2.