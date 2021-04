Manchester City Leeds è una delle partite più interessanti di questa 31esima giornata di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

L’analisi di Manchester City Leeds

Il Manchester City sta senza dubbio vivendo una stagione di altissimo livello su tutti i fronti, anche se ha vissuto un inizio di stagione altalenanti. Negli ultimi mesi, tuttavia è tornato prepotentemente nella parte altissima della classifica, tanto che al momento occupa il primo posto con 17 punti di vantaggio sulle proprie pretendenti. Guardiola, quindi, dovrà cercare di vincere anche contro il Leeds, blindando un primo posto che ormai non può sfuggire ai Citizens.

Il Leeds, dopo un inizio ad alti ritmi, si è affermato come una delle squadre più altalenanti del calcio inglese, dimostrandosi capace di alternare prestazioni di altissimo livello a sconfitte clamorose, che hanno impedito ai ragazzi di Bielsa di fare il definitivo salto di qualità, benché la rosa sia sicuramente fra le più interessanti di tutto il campionato inglese. Per questo motivo, benché il match contro il City possa rivelarsi combattuto, è estremamente improbabile che Bamford e compagni portino a casa anche un solo punto.

I pronostici di Manchester City Leeds

Manchester City Leeds è uno dei match più interessanti di questo turno di Premier League, benché la superiorità tecnica della squadra di Guardiola sia nettissima. Per questo motivo, il nostro consiglio non può che andare all’1+Over 1,5, con De Bruyne e compagni che cercheranno in tutti i modi di dimenticare l’opaca prestazione di Champions League. Come giocata HARD, invece, vi consigliamo di puntare sull’Esito Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Sterling, vero leader di questa squadra stellare.

Giocata EASY: 1+Over 1,5

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Sterling

Possibile risultato: 3-1

Le probabili formazioni