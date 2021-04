Metz Lilla è la partita che apre questo 32esimo turno di Ligue 1. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo e che si preannuncia combattutissimo, oltre che determinante nella corsa al titolo.

Il Metz ha dimostrato, nell’ultimo turno di campionato, di essere una squadra fragile: il 4-0 dal Monaco parla infatti chiaro, anche se la stagione della squadra guidata da Antonetti è stata tutt’altro che deludente fino ad ora, motivo per cui questa partita potrebbe rivelarsi piuttosto complicata per i ragazzi di Galtier. Dopotutto, Yade e compagni non hanno assolutamente nulla da perdere, e fermare i possibili campioni di Francia potrebbe essere un risultato difficile, se non impossibile, da dimenticare.

Il Lilla, tuttavia, arriva in piena forma a questo scontro importantissimo: la squadra di Galtier, infatti, si sta confermando come una delle realtà più solide e piacevoli del calcio francese, anche se in pochi avrebbero scommesso su una squadra dalla rosa così giovane e inesperta. Vincendo contro il Metz, inoltre, la giovane squadra francese potrebbe ulteriormente abbassare il morale del PSG, che dopo l’ultimo turno di campionato è sceso in seconda posizione, a -3 da un primo posto che sembra sempre più nelle mani di David e compagni.