Real Madrid Barcellona è il big match assoluto e incontestabile (oltre che da non perdere) di questa 30esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo che potrebbe decidere le sorti del campionato spagnolo.

L’analisi di Real Madrid Barcellona

Il Real Madrid arriva al match più importante della stagione in un momento di forma assolutamente straordinario, che ha fatto dimenticare completamente una prima parte di stagione deludente: contro il Liverpool, infatti, la squadra di Zidane ha mostrato qualità “aliene”, capaci di mettere al tappeto una delle squadre più forti d’Europa. A “gestire” la magnifica vittoria sono stati Kroos, autore di una prestazione spaziale, Benzema e Vinicius, che ha finalmente dimostrato tutto il suo immenso e preziosissimo talento. Contro il Barca, quindi, l’obbiettivo può essere uno solo: vincere.

Anche la squadra di Koeman, tuttavia, ha dimenticato una prima parte di stagione e un’estate a dir poco turbolente: il caso-Messi è stato abilmente superato dal Barcellona, che si presenta al grande Clasico del calcio spagnolo in uno stato di forma impressionante, tanto che l’ultima sconfitta in campionato risale addirittura al 5 dicembre. Un’eternità, che ha permesso a Messi e compagni di ritrovarsi completamente, anche se questo Real, per quanto mostrato in Champions League, potrebbe ancora avere una (piccola) marcia in più

I pronostici di Real Madrid Barcellona

Real Madrid Barcellona è il big match assoluto di questa giornata di LaLiga, dato che vede contrapposte due delle principali pretendenti alla vittoria finale del campionato spagnolo: oltre a ciò, tanto i blancos quanto i blaugrana appartengono al ristretto club delle squadre più vincenti della storia del calcio, e proprio per questo motivo questa partita non può sfuggire a nessun appassionato di calcio. Considerando al forza di entrambe le squadre, il nostro consiglio non può che andare all’Esito Gol, mentre come giocata HARD ci sbilanciamo e vi consigliamo di puntare sull’1X+Over 1,5. Per quanto concerne i marcatori, invece, abbiamo una doppia scelta: Benzema o Messi. A voi la scelta.

Giocata EASY: Esito Gol

Giocata HARD: 1X+Over 1,5

Marcatore: Benzema/Messi

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni