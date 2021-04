Strasburgo PSG è uno dei match più interessanti di questo 32esimo turno di Ligue 1. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

L’analisi di Strasburgo PSG

Lo Strasburgo non sta giocando una grande stagione (per usare un eufemismo): al momento, infatti, la squadra francese occupa un mediocre 13esimo posto, che non è assolutamente in linea con le qualità dei singoli a disposizione del tecnico Laurey. Fra i giocatori più interessanti va sicuramente nominata la coppia di bomber formata da Ajorque e Diallo, che potrebbero mettere in difficoltà la difesa di un PSG che, però, si preannuncia difficilissimo da battere, dato che può contare su giocatori del calibro di Mbappé e Di Maria.

Il PSG, dopotutto, deve puntare, come ogni anno, a vincere tutto quello che si può vincere: dalla Ligue 1 alla Champions League, per Pochettino non ci possono essere trofei di primo e secondo livello. Ciononostante, benché il percorso in Champions sia stato fino ad ora fantastico (con tanto di 4-1 rifilato al Barca), in campionato la fatica non è stata poca, tanto che al momento il primo posto è occupato dal Lilla. Per questo motivo, Mbappé e compagni dovranno cercare di vincere questo match che si preannuncia decisamente ricco di emozioni.

I pronostici di Strasburgo PSG

Strasburgo PSG è una partita che si preannuncia divertente e ricchissima di emozioni, dato che vede contrapposte due squadre spiccatamente offensive: gli ospiti, tuttavia, possono contare anche su una superiorità tecnica nettissima, motivo per il quale l’X2+Over 1,5 è il nostro consiglio. Come giocata HARD, invece, vi consigliamo di puntare sul Multigol 2-3 della squadra di Pochettino, che dovrebbe riuscire a bucare la difesa dello Strasburgo con relativa facilità. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Mbappé, che vorrà riportare i parigini in altissimo.

Giocata EASY: X2+Over 1,5

Giocata HARD: Multigol Trasferta 2-3

Marcatore:

Possibile risultato: 1-2

Le probabili formazioni