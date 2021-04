Becky Lynch e Ronda Rousey sono state tra le più importanti superstar degli ultimi anni in WWE e non soltanto nella loro divisione, che hanno completamente rivoluzionato arrivando – insieme a Charlotte Flair – a disputare il primo main event tutto al femminile nella storia di WrestleMania.

Becky Lynch e Ronda Rousey torneranno in WWE

Le due wrestler sono ormai da tempo lontane dal ring, ed è naturale che il WWE Universe si chieda se e quando torneranno in azione: inizialmente si era parlato di una loro presenza a WrestleMania 37, ma quando questa è saltata il dubbio che mancassero accordi e volontà tra le parti si è insinuato in molti addetti ai lavori.

Niente di più sbagliato, almeno stando a sentire le parole del co-presidente della WWE Nick Khan, che ospite del podcast The Herd with Colin Cowherd ha voluto rassicurare tutti i fan delle due campionesse.

Becky Lynch e Ronda Rousey torneranno “prima o poi”, ha affermato Khan, anche se poi nel caso della compagna di Seth Rollins ha specificato ulteriormente che questo avverrà “non troppo in là con il tempo”. Le due si erano allontanate dalla WWE per dedicarsi alla famiglia, ma se la Lynch ha in effetti a dicembre ha dato alla luce una bambina non è arrivata nessuna notizia da parte della Rousey.

Il contratto con la WWE della “Baddest Woman on the Planet” scade sabato 10 aprile, contemporaneamente alla Night 1 di WrestleMania 37, ma la sensazione è che in ogni caso le parti troveranno un accordo. Presto o tardi, dunque, le strade di Ronda Rousey e Becky Lynch dovrebbero incrociarsi ancora. Per la gioia di tutti noi.