La cerimonia della WWE Hall of Fame 2021 ha definitivamente dato il via alla WrestleMania Week, iniziata ufficialmente lunedì con Monday Night RAW: le superstar si sono riunite per onorare al meglio i nomi introdotti nell’arca della gloria della compagnia nelle classi 2020, che lo scorso anno non avevano avuto spazio, e 2021.

WWE, Bebe Rexha canterà l’inno americano a Wrestlemania

Accanto a nomi sicuramente conosciuti e apprezzati come Kane, Rob Van Dam, The Great Khali e le Bella Twins sono stati inseriti nella WWE Hall of Fame anche personaggi il cui nome a tanti tifosi potrebbe non dire molto ma che a Stamford vengono comunque considerati fondamentali per la nascita e la diffusione del wrestling in tutto il mondo.

WWE Hall of Fame Legacy Wing, ecco i nuovi nomi

Parliamo della Legacy Wing, una speciale sezione che la compagnia ha creato nel 2016 in cui vengono inseriti i nomi di alcune vere e proprie leggende della disciplina, miti immortali che la World Wrestling Entertainment ritiene doveroso onorare.

WWE, i grandi match: la Royal Rumble 1992

Personaggi come Rikidōzan, il leggendario maestro di Antonio Inoki, El Santo, icona della lucha libre messicana, miti del wrestling degli albori come Primo Carnera, Frank Gotch, Lou Thesz. La WWE, durante la cerimonia di ieri, ha aggiunto 10 nomi a quelli già presenti in questa speciale sezione della Hall of Fame.

The WWE Hall of Fame welcomes Baron Michele Leone, Brickhouse Brown, “Dr. Death” Steve Williams, Gary Hart and Ray Stevens as Legacy inductees in the Class of 2020.#WWEHOF pic.twitter.com/g9G5cayzw2 — WWE (@WWE) April 7, 2021

WrestleMania 37, la card ufficiale del grande evento WWE

The WWE Hall of Fame welcomes Dick the Bruiser, Pez Whatley, Buzz Sawyer, Ethel Johnson and Paul Boesch as Legacy inductees in the Class of 2021.#WWEHOF pic.twitter.com/vHq5MJEp4v — WWE (@WWE) April 7, 2021

10 vere e proprie leggende, tra cui spiccano Ethel Johnson – la prima wrestler donna afro-americana, famosa per gli standing dropkick e gli headscissors – e il primo grande heel di sempre, Ray “The Crippler” Stevens, ma anche nomi più conosciuti come Buzz Sawyer, “Dr. Death” Steve Williams e Dick The Bruiser, che pur avendo dato il meglio lontano dalla WWF/WWE hanno contribuito a rendere grande il movimento guidato oggi dalla compagnia di Vince McMahon.