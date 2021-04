WWE, Ozzy Osbourne parla della sua introduzione nella Hall of Fame

“Non penso di meritarmelo, ma sono veramente felice per questo meraviglioso riconoscimento. Ringrazio Vince McMahon e Triple H per questo riconoscimento e ricordate… facciamo tutto per i fan”. Così la strepitosa star della musica Ozzy Osbourne ha risposto tramite un video alla sua introduzione nella WWE Hall of Fame. La cerimonia, che si è svolta la scorsa notte al Tropicana Field in St. Petersburg (Florida), ha portato Kane, Eric Bischoff, RVD, The Bella Twins e The NWO (gli ultimi due appartenenti alla classe 2020) e tante altre leggende nella Hall of Fame.

Il riconoscimento per Osbourne nella “Class of 2021” precede di poche ore quello che accadrà nelle notti di sabato 10 e domenica 11 aprile direttamente dal Raymond James Stadium di Tampa Bay (Florida) e in onda sul WWE Network per WrestleMania 37. Un evento più che connesso con la musica, visto che Bad Bunny addirittura farà parte di un match insieme a Damien Priest contro The Miz e John Morrison, mentre Bebe Rexha canterà “America The Beautiful” live nello stadio.

Ozzy Osbourne, con più di 40 anni di carriera e quasi altrettanti album come frontman dei Black Sabbath e poi come solista, nella sua leggendaria vita da artista è riuscito anche ad avere vari ruoli nelle storyline WWE. A WrestleMania 2 risale la sua prima apparizione, quando insieme a Captain Lou Albano diede supporto ai The British Bulldogs in un match contro The Dream Team (Greg Valentine e Brutus Beefcake). Più di recente The Prince of Darkness ha performato in una puntata speciale di SmackDown nel 2007 e insieme a sua moglie Sharon fu il guest-host di Monday Night Raw nel 2009.

