Bayern Monaco Union Berlino è il match più interessante di questa 28esima giornata di Bundesliga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Bayern Monaco Union Berlino

Il Bayern Monaco, dopo un inizio di stagione un po’ altalenante, è ritornato a dominare la Bundesliga, dove al momento occupa la prima posizione in classifica, a +7 sul Lipsia secondo. La rosa a disposizione di Flick, dopotutto, è la più forte in Germania e forse la più forte al mondo, con giocatori come Lewandowski, Muller e Kimmich che hanno letteralmente cominciato a dominare il calcio europeo. Ciononostante, la mancanza del bomber polacco potrebbe avere un impatto non da poco sulla squadra bavarese, che è chiamata a vincere contro i berlinesi.

L’Union Berlino è stato una delle più piacevoli sorprese di questo girone d’andata. La squadra allenata da Fischer, infatti, è riuscita a piazzarsi subito nella parte alta della classifica, andando contro qualsiasi pronostico e sorprendendo gli addetti ai lavori per continuità, qualità e intensità. Basti pensare che il Bayer Leverkusen, al momento sesto, dista solamente 4 punti: la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League, quindi, non è solo un sogno. Prima, però, servirà ottenere il massimo contro il Bayern, che non può più perdere punti, dato che il Lipsia è sempre lì.

UFC: MARVIN VETTORI ORGOGLIO ITALIANO, CONTRO HOLLAND SUPER SFIDA A LOS ANGELES

I pronostici di Bayern Monaco Union Berlino

Bayern Monaco Union Berlino è una delle partite più interessanti di questo turno di Bundesliga, dato che vede contrapposte due squadre che vorranno dare vita ad un match combattuto e ricco di emozioni: ciononostante, la superiorità tecnica dei bavaresi emergerà sicuramente, motivo per cui i nostri consigli non possono che andare all’1 secco e al Multigol 2-3 di Müller e compagni. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate sempre su Müller, che in Champions ha dimostrato di volersi caricare la squadra sulle spalle.

Giocata EASY: 1 secco

Giocata HARD: Multigol Casa 2-3

Marcatore: Müller

Possibile risultato: 3-1

Le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Davies; Roca, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Choupo-Moting. All. Flick.

UNION BERLINO (3-4-2-1): Luthe; Friedrich, Knoche, Schlotterbeck; Trimmel, Prömel, Andrich, Lenz; Kruse, Ingvartsen; Musa. All. Fischer.

WWE, BIG E CI PARLA DI WRESTLEMANIA, DELLA SUA CRESCITA E DEI SUOI OBBIETTIVI