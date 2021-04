Lione Angers è uno dei match più interessanti di questo 32esimo turno di Ligue 1. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Lione Angers

Il Lione sta senza dubbio vivendo una delle migliori stagioni degli ultimi 5 anni: al momento, infatti, la squadra di Rudi Garcia occupa un eccellente quarto posto, a soli 5 punti dalla vetta, occupata da Lilla, e sembra avere tutte le carte in regole per ritornare a vincere il titolo di campione di Francia a 13 anni dall’ultima volta. Merito soprattutto dell’ex allenatore della Roma, che è riuscito a costruire una squadra solida ma offensivamente pericolosissima, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. Questo Angers, quindi, non può e non deve rappresentare un ostacolo insuperabile.

L’Angers, benché non possa contare sicuramente su una rosa di alto livello, ha vissuto un girone d’andata di assoluto rilievo, che ha permesso ai ragazzi di Moulin di occupare il settimo posto, ad appena 3 punti dalla zona Europa League. La rosa dell’Angers, tuttavia, non è riuscita a ripetersi nel girone di ritorno, tanto che al momento occupa l’11esimo posto, risultato che comunque rimane estremamente positivo per una squadra che avrebbe dovuto lottare per non retrocedere e che, invece, ha quasi accarezzato l’Europa.

I pronostici di Lione Angers

Lione Angers è uno dei match più interessanti di questo turno di Ligue 1, anche perché vede contrapposte due formazioni che vorranno dare vita ad una gara combattuta e ricca di emozioni. Ciononostante, i ragazzi di Garcia possono contare su una superiorità economica e soprattutto tecnica disarmante. Per questo motivo, il nostro consiglio non può che andare all’1 secco. Come giocata HARD, invece, vi consigliamo di puntare sull’Esito No Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Depay: è lui il leader tecnico del Lione.

Giocata EASY: 1 secco

Giocata HARD: Esito No Gol

Marcatore: Depay

Possibile risultato: 2-0

Le probabili formazioni

LIONE (4-3-3): Anthony Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio; Aouar, Thiago Mendes, Paquetá; Slimani, Depay, Toko Ekambi. All. Garcia.

ANGERS (4-2-3-1): Bernardoni; Manceau, Traoré, Thomas, Doumbia; Amadou, Mangani; Thioub, Fulgini, Pereira Lage; Bahoken. All. Moulin.

