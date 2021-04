West Ham Leicester è il match più interessante di questa 31esima giornata di Premier League, dato che vede contrapposte rispettivamente la quarta e la terza forza del campionato. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita che si preannuncia ricchissima di emozioni.

L’analisi di West Ham Leicester

La squadra di Moyes sta vivendo una stagione di altissimo livello, essendosi quasi sempre mantenuta nelle parti più nobili della classifica. Gli ottimi risultati ottenuti hanno finalmente portato un po’ di entusiasmo in un ambiente che negli ultimi anni si era abituato a giocare a livelli mediocri, senza ottenere alcun risultato di rilievo. Questa stagione, quindi, potrebbe essere quella del definitivo salto di qualità, anche perché la rosa del West Ham può vantare alcuni singoli di alto livello come Fornals, Antonio e Soucek, che contro vorranno sicuramente mostrare tutte le loro qualità anche contro le Foxes. Dopotutto, la Champions è più che un sogno.

Nelle ultime giornate, il Leicester ha rallentato la sua corsa apparentemente inarrestabile, dopo aver vissuto un girone d’andata semplicemente straordinario. Ciononostante, la squadra guidata da Rodgers è determinata a vendicare il beffardo quinto posto ottenuto nella scorsa stagione: la volontà è infatti quella di ritornare in Champions League. Al momento, Vardy e compagni stanno riuscendo nel loro obbiettivo, occupando la terza posizione, in piena zona Champions e ad appena 4 punti dallo United secondo. Allo stesso tempo, anche il West Ham dista solo 4 punti: perdere, quindi, potrebbe significare rimettere in discussione la qualificazione alla prossima Champions.

I pronostici di West Ham Leicester

West Ham Leicester è senza dubbio il match più interessante di questo turno di Premier League, dato che vede contrapposte due squadre che lotteranno fino all’ultimo minuto per ottenere il massimo: tanto gli Hammers quanto le Foxes, dopotutto, non sono ancora sicuri della qualificazione alla prossima Champions, che rappresenterebbe un trionfo assoluto per entrambe le squadre. Benché il Leicester sia certamente più forte, il West Ham sta vivendo un periodo di forma strepitoso, motivo per cui il nostro consiglio non può che andare all’1X. Come giocata HARD, invece, puntiamo sulla possibilità che le squadre in campo si facciano male a vicenda: l‘Esito Gol è quindi da prendere. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Lingard, autore sin qui di 6 gol e 4 assit in appena 8 partite.

Giocata EASY: 1X

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Lingard

Possibile risultato: 2-2

Le probabili formazioni

WEST HAM (3-4-3): Fabianski; Dawson, Diop, Cresswell; Coufal, Soucek, Rice, Johnson; Bowen, Antonio, Fornals. All. Moyes.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Ricardo, Fofana, Evans, Castagne; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Mendy, Maddison; Vardy. All. Rodgers.

