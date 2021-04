WWE, Brock Lesnar: accuse dall’ex collega della NJPW

Negli sport di combattimenti sono davvero in pochi ad avere la carriera e il curriculum di Brock Lesnar. Oltre ad aver combattuto in WWE, sia nel main roster che nei territori di sviluppo, Lesnar vanta infatti un percorso incredibile non solo nelle MMA e in UFC ma pure in altre realtà di wrestling come la New Japan Pro Wrestling, la federazione orientale più importante con una grande risonanza anche all’estero. Negli primi anni post WWE infatti Lesnar si ritrovò a combattere anche in NJPW, federazione nella quale vinse il titolo mondiale per poi perderlo contro Kurt Angle dopo una disputa contrattuale che lo portò lontano dalla promotion. Ebbene, a raccontare il periodo in NJPW di Lesnar è stato il lottatore Hiroshi Tanahashi nella sua rubrica Ace’s High. Tanahashi ha parlato in maniera non troppo buona dell’ex WWE Champions durante il suo stint orientale.

“A essere onesto non sono mai riuscito completamente a farmi piacere Brock Lesnar. I suoi incontri erano incentrati solo sulla sua figura, parliamo di un wrestler molto egoista. L’ho visto venire qui nel 2006, abbatteva tutti i suoi avversari e nessuno poteva mai lasciare il segno. Non è una cosa per me, è totalmente lontana dalla mia visione”, ha spiegato Tanahashi.

Il leggendario lottatori orientale ha poi proseguito spiegando che “Penso non gli interesssasse dove e per chi lottava, gli bastava solo essere pagato. Non mi è piaciuto vedere una persona con così tanto disinteresse verso la propria compagnia e questo era uno dei maggiori motivi per me per avere un match contro di lui”.

Prima di perdere il titolo contro Angle, Lesnar aveva lasciato la federazione con la cintura fisica: “Fu una sorpresa. Sapevamo che c’erano problemi con il suo contratto ma era comunque una cosa mai vista prima di allora nell’ambito del titolo IWGP”.

