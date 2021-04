Conclusa una settimana ricchissima di emozioni “europee”, è arrivato l’ora della Serie A, che è riuscita a portare solamente la Roma fra le migliori 32 squadre d’Europa. Ciononostante, questo 30esimo turno si preannuncia come estremamente interessante, dato che potrebbe ravvivare la lotta per un posto nella prossima Champions League. Allo stesso modo, sono da osservare con grandissima attenzione i match della zona retrocessione, con Crotone, Parma e Cagliari che dovranno cercare in ogni modo di conquistare punti preziosissimi.

SPEZIA CROTONE (SABATO 15:00, SKY SPORT SERIE A)

Spezia Crotone è un match che rischia di avere un peso specifico enorme nella stagione di entrambi i club: se a vincere fossero i padroni di casa, la zona retrocessione si allontanerebbe ulteriormente, mentre se ad ottenere i 3 punti fossero i ragazzi di Cosmi la lotta per la salvezza potrebbe vedere una conoscere una nuova e agguerrita protagonista. Entrambe le squadre stanno vivendo un periodo di forma piuttosto negativo, tanto che nelle ultime 5 partite hanno raccolto rispettivamente 4 e 3 punti, con i calabresi che si sono in particolare mostrati fragilissimi dal punto di vista difensivo. Estremamente probabile, quindi, che la partita finisca in pareggio, con almeno un gol da entrambe le parti.

I pronostici e le quote di Spezia Crotone

Giocata EASY: 1X+Over 1,5 (a quota 1.50)

Giocata HARD: 1X+Esito Gol (a quota 2.00)

Marcatore: Simy (a quota 3.00)

Possibile risultato: 2-2

PARMA MILAN (SABATO 18:00, SKY SPORT SERIE A)

Parma Milan è, paradossalmente, una sfida che potrebbe rivelarsi fondamentale per la stagione di entrambe le formazioni in campo: una vittoria, infatti, potrebbe permettere ad una delle due squadre di centrare i propri obbiettivi stagionali, complicando, allo stesso tempo, il percorso dell’avversario. Ad essere favoriti sono ovviamente i rossoneri, che venendo da un deludente pareggio avranno tutta l’intenzione di rifarsi: difficile, quindi, che il Parma segni anche un solo gol nella porta di Donnarumma.

I pronostici e le quote di Parma Milan

Giocata EASY: X2+Over 1,5 (a quota 1.40)

Giocata HARD: 2 secco (a quota 1.70)

Marcatore: Ibrahimovic (a quota 2.00)

Possibile risultato: 0-2

UDINESE TORINO (SABATO 20:45, DAZN 1)

Fino a due mesi fa, avremmo sicuramente dato la squadra di Gotti per favorita: ad oggi, invece, le cose sono decisamente cambiate. Udinese Torino si preannuncia infatti come una sfida interessantissima e potenzialmente ricca di emozioni, considerata anche la forza offensiva manifestata dai ragazzi di Nicola nelle ultime uscite stagionali. Il pareggio ottenuto nel derby della Mole, inoltre, non può che aver caricato a dismisura Belotti e compagni: ripetere questo risultato anche contro l’Udinese (che viene da due sconfitte consecutive), quindi, non è assolutamente impossibile.

I pronostici e le quote di Udinese Torino

Giocata EASY: X2 (a quota 1.60)

Giocata HARD: X2+Under 3,5 (a quota 1.90)

Marcatore: Sanabria (a quota 3.50)

Possibile risultato: 1-1

INTER CAGLIARI (DOMENICA 12:30, DAZN 1)

Il match più “prevedibile” di giornata è sicuramente Inter Cagliari: da una parte troviamo infatti la probabile vincente dello Scudetto, mentre dall’altra il triste Cagliari, che rischia seriamente di retrocedere. Se l’Inter ha vinto 5 delle ultime 5 partite giocate, il Cagliari viene da 3 sconfitte consecutive, che hanno permesso al Torino di andare a +2, lasciando al Parma la possibilità di salire a -2: quella contro la squadra di Conte, quindi, rischia di essere l’ennesima goleada, dato che i gol subiti nelle ultime 3 partite sono ben 7, a fronte di 2 soli segnati.

I pronostici e le quote di Inter Cagliari

Giocata EASY: Over 1,5 Casa (a quota 1.35)

Giocata HARD: Esito No Gol (a quota 1.75)

Marcatore: Lukaku (a quota 1.65)

Possibile risultato: 3-0

JUVENTUS GENOA (DOMENICA 15:00, SKY SPORT)

Se Inter Cagliari rischia di essere un match piuttosto “prevedibile”, lo stesso non vale per Juventus Genoa, una sfida che notoriamente regala grandi emozioni ai tifosi di entrambe le squadre: benché la superiorità tecnica dei ragazzi di Pirlo sia tanto importante quanto evidente, Pandev e compagni potrebbero mettere in grande difficoltà una Vecchia signora che nelle ultime partite ha fatto grandissima fatica. La vittoria ottenuta contro il Napoli di Gattuso, tuttavia, potrebbe dare nuova linfa a Ronaldo, che insieme a Chiesa rappresenterà il pericolo numero uno per la difesa di un Genoa che, pur lottando, difficilmente riuscirà a strappare un preziosissimo pareggio.

I pronostici e le quote di Juventus Genoa

Giocata EASY: 1+Over 1,5 (a quota 1.35)

Giocata HARD: Esito Gol (a quota 2.10)

Marcatore: Chiesa (a quota 2.75)

Possibile risultato: 2-1

SAMPDORIA NAPOLI (DOMENICA 15:00, SKY SPORT)

Sampdoria Napoli sarà, insieme a Hellas Verona Lazio e Fiorentina Atalanta, il match più interessante di questa 30esima giornata di Serie A, vedendo contrapposte due squadre che vorranno sicuramente dare vita ad una partita combattuta e ricca di emozioni: l’ottima prestazione che i ragazzi di Ranieri hanno messo in campo nella sfida contro il Milan, infatti, potrebbe essere ripetuta anche contro Osimhen e compagni, che vengono da una cocente sconfitta. Proprio questa sconfitta, tuttavia, potrebbe ulteriormente motivare il capitano Insigne, che con le sue giocate potrebbe portare a casa 3 punti importantissimi in ottica quarto posto.

I pronostici e le quote di Sampdoria Napoli

Giocata EASY: Multigol Casa 1-3 (a quota 1.35)

Giocata HARD: Multigol Trasferta 2-3 (a quota 2.10)

Marcatore: Insigne (a quota 2.50)

Possibile risultato: 1-2

HELLAS VERONA LAZIO (DOMENICA 15:00, DAZN 1)

Se c’è un match da seguire in questa giornata di calcio italiano, quello è Hellas Verona Lazio: se da una parte possiamo ammirare una delle squadre più sorprendenti della Serie A, dall’altra troviamo una delle più grandi delusioni di questa stagione. La Lazio di Inzaghi non è infatti riuscita a trovare la giusta quadra, andando a perdere molti scontri importanti e allontanandosi così da una zona Champions che dista ben 7 punti: tanti, soprattutto considerando che l’Hellas Verona farà di tutto pur di mettere i bastoni fra le ruote di Immobile e compagni.

I pronostici e le quote di Hellas Verona Lazio

Giocata EASY: X2+Under 4,5 (a quota 1.35)

Giocata HARD: Esito Gol (a quota 1.70)

Marcatore: Immobile (a quota 2.25)

Possibile risultato: 1-1

ROMA BOLOGNA (DOMENICA 18:00, SKY SPORT SERIE A)

Roma Bologna è probabilmente il match che potrebbe vedere più gol realizzati: le difese di entrambe le formazioni in campo, infatti, non hanno particolarmente brillato in questa stagione, con i giallorossi che in particolare vengono da tre partite in cui hanno subito ben 6 gol. Troppi se si vuole ambire al quarto posto. I felsinei, invece, pur avendo trovato una certa solidità tattica, non appartengono di certo a quella categoria di squadre prettamente difensive. Per questo motivo, una giocata come il Multigol 3-6 è assolutamente da prendere.

I pronostici e le quote di Roma Bologna

Giocata EASY: Multigol 3-6 (a quota 1.60)

Giocata HARD: 1+Over 1,5 (a quota 1.80)

Marcatore: Dzeko/Barrow (a quota 2.00/a quota 3.75)

Possibile risultato: 3-2

FIORENTINA ATALANTA (DOMENICA 20:45, SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A)

Fino a tre stagioni fa, Fiorentina Atalanta sarebbe stata una partita da seguire con grandissima attenzione, anche perché avrebbe visto contrapposte due squadre di livello pressoché identico. Ad oggi, invece, i valori si sono nettamente sbilanciati a favore della Dea, che può contare su una solidità progettuale che fa invidia a tutti i club d’Italia: considerato anche il gran momento di forma della squadra di Gasperini, è difficile pensare ad un match equilibrato, motivo per cui i nostri consigli sono quasi esclusivamente a favore di Zapata e compagni.

I pronostici e le quote di Fiorentina Atalanta

Giocata EASY: X2+Over 1,5 (a quota 1.35)

Giocata HARD: Over 2,5 (a quota 1.70)

Marcatore: Zapata (a quota 2.00)

Possibile risultato: 1-3

BENEVENTO SASSUOLO (LUNEDI’ 20:45, SKY SPORT SERIE A)

Benevento Sassuolo è il match che chiude la 30esima giornata di Serie A, e vede contrapposte due squadre che potrebbero dare vita ad una partita decisamente interessante: gli ultimi risultati ottenuti dai neroverdi, infatti, rendono questo match estremamente imprevedibile, con i giallorossi che potrebbero cercare di ottenere punti preziosissimi in ottica salvezza. La squadra di De Zerbi, invece, non sembra più avere niente da dare a questa Seria A, benché per una buona parte della stagione abbia sognato di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

I pronostici e le quote di Benevento Sassuolo

Giocata EASY: Multigol Casa 1-2 (a quota 1.50)

Giocata HARD: 1X (a quota 1.70)

Marcatore: Traore (a quota 4.50)

Possibile risultato: 1-1

