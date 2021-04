Negli scorsi giorni la polemica tra Marvin Vettori e Darren Till aveva toccato vette molto importanti. Dopo l’infortunio dell’inglese alla clavicola, infatti, il fighter italiano – nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento Fight Night, nel quale ora combatterà contro Kevin Holland – aveva spiegato di non credere che Till fosse realmente infortunato e che anzi avesse finto il KO per non combattere contro di lui. Dopo la risposta social rabbiosa del fighter inglese, lo stesso Till ha pubblicato (come provocatoriamente richiesto da Vettori) le radiografie della frattura della sua clavicola.

WWE, Becky Lynch e Ronda Rousey pronte a tornare?

UFC, Marvin Vettori riceve le prove dell’infortunio di Darren Till

Till ha infatti pubblicato una storia su Instagram con le foto delle radiografie e una didascalia piuttosto chiara: “Taggate tutti Marvin Vettori e mandategli questa foto. Non crede alle mie parole ed è convinto che io abbia paura di affrontare una mummia ambulante come lui”.

In seguito, lo stesso Marvin Vettori ha poi confermato di aver ricevuto le foto della radiografia direttamente da Till sul suo cellulare.

WWE, Wrestlemania 37: la card definitiva delle due serate

Intanto, in alcune dichiarazioni rilasciate a MMA Focus, Kevin Holland ha commentato la vicenda delle parole di Vettori, raccontando anche un episodio che riguarda il suo team di lavoro: “Non penso che i fighter della UFC possano arrivare a fingere di essere infortunati per evitare di affrontare specifici avversari. Marvin spara sempre un sacco di cazzate. Vi ha mai raccontato di quella volta quando, a Jacksonville, si è lamentato del fatto che io e il mio team stavamo per mettergli le mani addosso? La prossima volta che riuscirete a parlare con lui ditegli di questa cosa così magari potrà parlare di fatti realmente accaduti anziché dire le sue cazzate”.

WWE, Big E ci parla di Wrestlemania, della sua crescita e dei suoi obiettivi