Finalmente ci siamo, e tra poco più di 24 ore la WWE scriverà un’altra importantissima pagina della sua storia: WrestleMania 37 è ormai alle porte, segnerà il ritorno del pubblico dal vivo e chiuderà idealmente un anno segnato dal coronavirus e che si spera possa presto essere soltanto un brutto ricordo.

Il Grandaddy of Them All della WWE andrà in scena in due serate distinte, un doppio evento che ha tutte le caratteristiche per restare nella memoria di tutti nonostante una card che non è certo esente da critiche. Andiamo a vedere i match in programma nella Night 1 di sabato e a immaginare cosa potrà succedere nella nostra WrestleMania 37 preview!

WWE, Wrestlemania 37: la card definitiva delle due serate

WrestleMania 37 preview Night 1

Dana Brooke & Mandy Rose VS Lana & Naomi VS Riott Squad VS Tamina & Natalya

All’ultimo momento è stato aggiunto un Turmoil Tag Team match al femminile che assegnerà una title shot alla coppia vincitrice da sfruttare la notte successiva contro le campionesse Nia Jax & Shayna Baszler. Parteciperanno Dana Brooke & Mandy Rose, Lana & Naomi, la Riott Squad e Natalya & Tamina: possibile che siano queste ultime due a vincere, un riconoscimento da parte della WWE a due professioniste con cognomi importanti.

WWE NXT TakeOver: Stand & Deliver report 07/04/2021 Night 1

Cesaro VS Seth Rollins

Incerto il pronostico tra Cesaro e Seth Rollins: molto potrebbe dipendere dall’eventuale rinnovo dell’accordo tra lo svizzero e la WWE, che in futuro potrebbe finalmente decidersi a lanciarlo in zona main event. Chiaro che se Cesaro se ne andrà potrebbe perdere, anche perché Rollins da tempo non registra una vittoria di prestigio e il suo personaggio non è ancora una macchietta ma rischia di diventarlo, considerando anche come è stato condotto il feud.

WWE NXT TakeOver: Stand & Deliver report 08/04/2021 Night 2

Braun Strowman VS Shane McMahon

Impensabile che Braun Strowman possa perdere nello Steel Cage match contro Shane McMahon, che sicuramente darà battaglia ma dovrà cedere al Monster Among Men. Shane ha preso di mira il gigante, lo ha irriso più volte e gli ha dato dello stupido, lasciandogli inoltre la scelta della stipulazione. Per di più non è un wrestler. Strowman rischierebbe di essere distrutto con una sconfitta e non è nell’interesse della WWE che questo accada. Speriamo almeno in un match interessante a chiudere una storyline decisamente poco ispirata.

The New Day VS Omos & AJ Styles

The New Day VS Omos & AJ Styles è un altro match incerto, sicuramente un parcheggio per il Phenomenal One che però non ci immaginiamo sconfitto anche perché sarà il debutto in ring di Omos. Non siamo comunque così convinti che la coppia funzioni, per cui se i titoli cambieranno di mano bisogna vedere cosa succederà dopo.

WrestleMania 37, Triple H ha rifiutato un match con AJ Styles

Bad Bunny & Damian Priest VS The Miz & John Morrison

Scontata la vittoria di Bad Bunny e Damian Priest su John Morrison e The Miz, sarà curioso vedere come il cantante portoricano si comporterà sul ring ed eventualmente quale sarà la reazione del pubblico che potrebbe anche compattarsi in favore degli heel, comunque veri wrestler.

WWE, Bad Bunny: il rapper domina il merchandise della federazione

Sasha Banks VS Bianca Belair

Nel main event femminile ci aspettiamo un bel match tra Sasha Banks e Bianca Belair ma ci pare scontato che sarà quest’ultima a vincere e conquistare lo SmackDown Women’s Championship: uno stop potrebbe essere troppo controproducente per lei, che inoltre merita questa occasione dopo essersi ben distinta nell’ultimo anno.

WWE, Triple H parla del suo eventuale match di ritiro

Bobby Lashley VS Drew McIntyre

Nel main event maschile avremo Bobby Lashley VS Drew McIntyre: incontro davvero molto incerto, ognuno dei due ha buoni motivi per vincere e altrettanti buoni motivi per non perdere e questo è un bene nella costruzione dell’incontro ma rischia di risultare deleterio con le scelte di booking. La WWE potrebbe voler dare a Drew la vittoria a WrestleMania che l’anno scorso ha avuto senza pubblico, ma chiudere la All Mighty Era dopo un mese, alla prima difesa e con una gestione pessima – diciamolo – affosserebbe troppo Lashley. Soltanto per questo motivo pensiamo che il campione alla fine manterrà alla vita il WWE Championship.

Siete d’accordo con la nostra WrestleMania 37 preview sulla Night 1?