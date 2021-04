A poco più di 24 ore dall’inizio ufficiale di WrestleMania 37 emerge una notizia che potrebbe aggiungere indubbiamente pepe alla Night 1 del Grandaddy of Them All: sembra sempre più probabile che proprio nella serata di sabato Becky Lynch tornerà in WWE.

Già nelle scorse ore molti siti specializzati americani avevano cominciato a interrogarsi sul possibile ritorno della rossa irlandese, assente dagli show dalla puntata di RAW dell’11 maggio 2020 quando consegnò il titolo ad Asuka annunciando il temporaneo ritiro perché incinta del compagno Seth Rollins.

Il primo indizio era l’assenza nella card di Bayley, tra le superstar più influenti nella divisione femminile eppure nemmeno presa in considerazione per un incontro: la WWE avrebbe pensato allora di utilizzarla concedendole spazio per il suo talk “Ding Dong, Hello”. Proprio qui sarebbe avvenuto il ritorno di Becky Lynch, alla guida dello stesso truck personalizzato con cui si sarebbe dovuta presentare a WrestleMania 36.

Voci che hanno trovato parziale conferma poche ore più tardi quando proprio The Man ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che la ritrae mentre è in palestra accompagnata da una caption inequivocabile, una frase con una serie di iniziali che compongono la parola NIGHTONE.

A questo punto pare praticamente certo che Becky Lynch tornerà in WWE dopo quasi un anno di assenza e lo farà nella Night 1 di WrestleMania 37. Se questo avverrà interrompendo in malo modo il talk show di Bayley oppure in altra maniera – c’è chi sostiene che potrebbe prendere parte al Turmoil Tag valido per definire le sfidanti ai titoli la sera successiva – non è ancora dato saperlo.