Betis Atletico Madrid è una delle partite più interessanti di questa 30esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

L’analisi di Betis Atletico Madrid

La squadra allenata da Pellegrini è inaspettatamente tornata a sognare in grande: dopo un inizio di stagione estremamente incostante, il Betis si è stabilizzato nella parte alta della classifica, tanto che al momento occupa il sesto posto in classifica, a pari punti con una Real Sociedad che negli ultimi tempi ha raccolto quasi solamente delusioni. Una vittoria, quindi, potrebbe permettere a Fekir e Canales di sognare davvero in grande, anche se l’Atletico Madrid rappresenta un ostacolo proibitivo.

La squadra di Simeone, dopotutto, è stata fino ad ora protagonista di una stagione straordinaria, la migliore degli ultimi anni: al momento, infatti, l’Atletico Madrid occupa la prima posizione in LaLiga, ad appena 1 punto dal Barcellona secondo. Nelle ultime giornate, infatti, l’apparentemente inarrestabile corsa dei Colchoneros ha subito qualche rallentamento, permettendo a Barca e Real di recuperare tantissimo terreno: ciononostante, la “banda” del Cholo dovrebbe riuscire a battere i biancoverdi, mantenendo per ancora una giornata il primato.

I pronostici di Betis Atletico Madrid

Betis Atletico Madrid è una partita che si preannuncia ricca di emozioni, dato che vede contrapposte due squadre determinate a lottare fino alla fine per i propri obbiettivi: la squadra di Pellegrini sta inoltre vivendo un grandissimo momento di forma, che potrebbe portarla a centrare la qualificazione alla prossima Europa League. Ciononostante, i nostri consigli vanno rispettivamente all’X2 e all’Esito Gol, mentre per quanto concerne i marcatori puntate su Suarez, che vorrà continuare a far sognare i Colchoneros.

Giocata EASY: X2

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Suarez

Possibile risultato: 1-2

Le probabili formazioni