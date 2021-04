Brighton Everton è il match che chiude questo 30esimo turno di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Brighton Everton

Il Brighton, dopo una serie di risultati estremamente negativi, è riuscito a rialzare la testa, riportandosi fuori dalla zona retrocessione, da cui ora dista ben 6 punti: sicuramente non tantissimi, ma abbastanza per far dormire a Potter sogni decisamente più tranquilli. Ciononostante, Maupay avrà vita difficile contro la difesa dell’Everton, anche se l’orgoglio del Brighton di certo cercherà di emergere, per provare a ottenere quantomeno un prezioso pareggio.

L’Everton, dopo anni passati di mediocrità, è finalmente tornato fra le grandi del calcio inglese: la stagione della squadra di Ancelotti è stato fin qui di altissima livello, anche se è mancato e tuttora manca ancora quella continuità che permetterebbe a Calvert-Lewin e compagni di fare il definitivo salto di qualità. Contro il Brighton, quindi, i Toffees sono chiamati a rilanciarsi dopo due sconfitte e un pareggio che ne hanno inevitabilmente rallentato la corsa: la Champions, tuttavia, dista solamente 5 punti. Pochissimi per uno specialista come Ancelotti.

WWE NEXT TAKEOVER: STAN & DELIVER REPORT 08/04/2021 – NIGHT 2

I pronostici di Brighton Everton

Brighton Everton, oltre ad essere la partita conclusiva di questo turno di Premier League, è anche un match decisamente interessante, vedendo contrapposte due squadre che vorranno sicuramente dare vita ad una gara combattuta ma non ricchissima di emozioni: ciononostante, l’Over 1,5 è da prendere, anche perché è estremamente probabile che entrambe le squadre segnino. Come giocata HARD, invece, il nostro consiglio va all’X2, mentre per quanto concerne i marcatori vi consigliamo di puntare su Calvert-Lewin, leader offensivo della squadra di Ancelotti.

Giocata EASY: Over 1,5

Giocata HARD: X2

Marcatore: Calvert-Lewin

Possibile risultato: 1-2

Le probabili formazioni

BRIGHTON (3-4-3): Sanchez; White, Webster, Dunk; Veltman, Groß, Bissouma, Burn; Trossard, Maupay, Mac Allister. All. Potter.