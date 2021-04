Celta Vigo Siviglia è la partita che chiude questa 30esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

L’analisi di Celta Vigo Siviglia

Il Celta Vigo sta vivendo un periodo di forma decisamente positivo, che ha sicuramente alzato il morale del club. Nelle ultime 5 partite, infatti, è arrivata appena una sconfitta, che ha permesso alla squadra guidata da Coudet di stabilirsi in mezzo alla classifica, a debita distanza da una zona retrocessione che non fa più paura. Difficile, se non impossibile, però, che i galiziani riescano ad uscire dalla sfida con il Siviglia con almeno un punto in tasca, anche se, si sa, nel calcio non bisogna mai dare nulla per scontato.

Il Siviglia di Lopetegui, dopotutto, sta senza dubbio vivendo una grande stagione: al momento, infatti, occupa il quarto posto in classifica, in piena zona Champions e a soli 5 punti da una big del calcio mondiale come il Real Madrid. La rosa, dopotutto, è di alto livello, con molti singoli che potrebbero fare la differenza anche in contesti molto più competitivi. Fra questi vanno sicuramente citati Ocampos ed En-Nesyri, che contro il Celta Vigo dovrà necessariamente segnare, per permettere a Lopetegui di vincere e blindare ulteriormente il quarto posto.

I pronostici di Celta Vigo Siviglia

Celta Vigo Siviglia, oltre ad essere il match che chiude questa giornata di LaLiga, è anche una delle partite più interessanti di questo turno, vedendo contrapposte due squadre che possono contare su una rosa talentuosa e competitiva: ad essere favoriti, tuttavia, sono ovviamente gli andalusi, che possono contare su giocatori del calibro di Ocampos, Papu Gomez e Rakitic. Per questo motivo, i nostri consigli vanno all’X2+Under 3,5 e all’Esito No Gol, mentre per quanto concerne i marcatori non possiamo che consigliarvi di puntare su En-Nesyri, miglior marcatore del Siviglia con 15 gol.

Giocata EASY: X2+Under 3,5

Giocata HARD: Esito No Gol

Marcatore: En-Nesyri

Possibile risultato: 0-1

Le probabili formazioni