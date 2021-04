Sheffield United Arsenal è uno dei match più interessanti e più “prevedibili” di questo 30esimo turno di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Sheffield United Arsenal

Una stagione disastrosa, quella che sta vivendo il piccolo Sheffield United, che dopo 30 giornate si trova in ultima posizione, con appena 14 punti conquistati, appena 16 gol fatti e tante, tantissime certezze andate in frantumi. Nella scorsa stagione, dopotutto, la squadra guidata da Wilder era stata la vera sorpresa della Premier League, tanto da concludere il campionato in nona posizione. In questa stagione, tuttavia, il tecnico è stato esonerato e a subentrare è stato Heckingbottom, che non è riuscito ad invertire la disastrosa rotta dello Sheffield.

L’Arsenal, dopo aver vissuto un inizio di stagione drammatico, sta finalmente tentando di ritornare quantomeno in zona Europa League, anche se i limiti della formazione di Arteta sono davvero notevoli e sono spesso emersi nei momenti più importanti del girone d’andata, compromettendo un cammino già di per sé complicato. Nella sfida contro lo Sheffield, tuttavia, Aubameyang e compagni sono chiamati a giocare una grande partita e a portare a casa i 3 punti, anche perché in caso di pareggio l’Europa si allontenerebbe ulteriormente.

WWE, TRIPLE H TORNA A PALRARE DI UN EVENTUALE RITORNO DI CM PUNK

I pronostici di Sheffield United Arsenal

Sheffield United Arsenal è una partita che si preannuncia a senso unico, dato che vede contrapposte due squadre con ambizioni completamente diverse, che, quindi, possono contare su due organici di un altro livello: per questo motivo, i nostri consigli vanno all’X2+Over 1,5 e al Multigol 2-4 dei Gunners, che sono dovranno necessariamente riscattare il deludente pareggio conquistato contro lo Slavia. A guidare la formazione di Arteta sarà sicuramente Aubameyang, che consigliamo come marcatore.

Giocata EASY: X2+Over 1,5

Giocata HARD: Multigol Trasferta 2-4

Marcatore: Aubameyang

Possibile risultato: 0-2

Le probabili formazioni

SHEFFIELD UTD (3-5-2): Ramsdale; Basham, Bryan, Stevens; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Lowe; McGoldrick, Sharp. All. Heckingbottom.