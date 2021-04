Grande occasione quella di stasera per l’italiano Marvin Vettori in UFC. The Italian Dream infatti affronterà Kevin Holland nel main event dello UFC Fight Night di questa sera, che come al solito si terrà a Las Vegas. In caso di vittoria, quasi certamente Vettori porterà a casa una title shot per i titolo dei pesi medi di Israel Adesanya. Ovviamente il match di Vettori – che sarà il main event della serata – avrà su di sé l’attenzione non solo degli Stati Uniti ma di tutto il mondo.

WWE, Wrestlemania 37: la card definitiva delle due serate

UFC Fight Night: Vettori vs Holland, dove vedere in tv e in streaming

L’evento che coinvolgerà Vettori avrà inizio a partire dalle ore 21:00 italiane. Ovviamente, come già specificato, Marvin Vettori non combatterà subito perché il suo match sarà l’ultimo in ordine di tempo della card principale. Prima del suo, infatti, ci saranno 6 incontri della main card.

L’evento potrà essere seguito in Italia su DAZN. Per chi ha un abbonamento infatti sarà possibile seguire – per l’appunto – dalle ore 21:00 tutta la main card in italiano, con particolare e ovvia attenzione per il match di Vettori. Qualora invece si volesse seguire il match dall’estero, basterà impostare l’abbonamento per UFC Fight Pass, il servizio ufficiale della UFC.

WWE, Big E ci parla di Wrestlemania, della sua crescita e dei suoi obiettivi

Di seguito, ecco l’intera card dell’evento:

Preliminary Card

Welterweight: Impa Kasanganay vs Sasha Palatnikov

Light Heavyweight: Da Un Jung vs William Knight

Featherweight: Luis Saldana vs Jordan Griffin

Bantamweight: Hunter Azure vs Jack Shore

Heavyweight: Yorgan De Castro vs Jarjis Danho

Lightweight: John Makdessi vs Ignacio Bahamondes

Women’s Bantamweight: Erin Blanchfield vs Norma Dumont Viana

Lightweight: Scott Holtzman vs Mateusz Gamrot

Lightweight: Jim Miller vs Joe Solecki

Main Card

Welterweight: Mike Perry vs Daniel Rodriguez

Women’s Strawweight: Nina Ansaroff vs Mackenzie Dern

Middleweight: Sam Alvey vs Julian Marquez

Middleweight: Kyle Daukaus vs Aliaskhab Khizriev

Featherweight: Arnold Allen vs Sodiq Yusuff

Middleweight: Marvin Vettori vs Kevin Holland

WrestleMania 37, Triple H ha rifiutato un match con AJ Styles