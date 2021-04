Wrestlemania 37, deciso il main event della prima serata

Ormai è quasi tutto pronto per Wrestlemania 37, prossima edizione del PPV più importante dell’anno in WWE. L’evento ovviamente sarà diviso in 2 parti, vista la grande abbondanza per quanto concerne i match lottatori. In molti si chiedevano quale sarebbe stato il main event della prima serata, dato che nella Night 2 il posto – che chiuderà l’intero evento – è destinato al Triple Threat match per il titolo Universale tra il campione Roman Reigns e gli sfidanti Edge e Daniel Bryan. Proprio in queste ore Stephanie McMahon ha dato l’ufficialità anche su quale sarà il match principale che chiuderà invece la Night 1 di Wrestlemania 37.

Si tratta – come si vociferava da qualche giorno – del match per il titolo femminile di SmackDown tra la campionessa Sasha Banks e la sfidante (nonché vincitrice del Royal Rumble match delle donne) Bianca Belair. L’incontro sarà dunque il main event della prima serata di questa edizione di Wrestlemania, mentre l’altro match in predicato di poter essere il main event – cioè il WWE Championship match tra Drew McIntyre e Bobby Lashley – sarà invece l’opener e, dunque, il primo incontro con il pubblico dal vivo da oltre un anno a questa parte.

“Sasha e Bianca, con quest’ultima che è una delle ragazze più recentemente approdate nel main roster, saranno le headliner della prima serata di Wrestlemania. Sarà un match speciale e spettacolare. Non vedo l’ora di vedere il loro incontro”, ha spiegato proprio Stephanie McMahon nel corso del podcast di Bill Simmons.

Una grande soddisfazione dunque non solo per le due atlete ma, in generale, per il mondo del wrestling al femminile.

