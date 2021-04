La nostra WrestleMania 37 preview prosegue e dopo i pronostici relativi alla Night 1 ecco quelli relativi alla Night 2, che andrà in scena domenica 11 aprile sempre al Raymond James Stadium di Tampa, Florida.

La suddivisione degli incontri nelle due card da parte della WWE è stata decisamente e doverosamente equilibrata, ma bisogna dire che la seconda serata sembra avere a nostro avviso qualcosa in più, pur tenendo presente che nella prima potremmo assistere all’atteso ritorno di Becky Lynch.

In ogni caso vediamo i match in programma nella serata che chiuderà WrestleMania 37.

WrestleMania 37 preview Night 2

Asuka VS Rhea Ripley

Onestamente non vediamo alcun motivo per cui Asuka dovrebbe riuscire a conservare il titolo, dato che per tutto il tempo in cui l’ha detenuto la compagnia si è comportata quasi come se non esistesse. La Ripley è il futuro e anche il presente, e inoltre non può perdere ancora a WrestleMania dopo la sconfitta di un anno fa con Charlotte. Pronostico chiuso.

The Fiend VS Randy Orton

Ci sentiamo di escludere una vittoria di Randy Orton, che non avrebbe alcun senso e distruggerebbe il personaggio del Fiend. Potrebbe finire in un No Contest o in modo comunque controverso, ma molto più probabilmente il demone di Bray Wyatt vincerà un match che speriamo non richieda eccessiva sospensione dell’incredulità.

Big E VS Apollo Crews

Crews ha cambiato gimmick da un mese e perdere ancora lo affosserebbe. Non che in WWE certe scelte siano comunque impossibili eh, è solo che la sensazione che la compagnia voglia lanciare Big E in zona main event e la particolare stipulazione del match ci fa pensare che Apollo possa vincere. Esito comunque molto aperto.

Kevin Owens VS Sami Zayn

Altro match dall’esito aperto, altro match che si presenta così più per una scarsa costruzione e scarso interesse da parte della WWE che per meriti propri. Comunque dobbiamo aspettarci un grande incontro tra due wrestler molto affiatati, e a naso Owens pare necessitare di più di una vittoria dopo tante sconfitte. Andiamo con KO.

Riddle VS Sheamus

Potrebbe essere un incontro aperto a qualsiasi risultato, in realtà la sensazione è che Sheamus debba riscuotere un certo credito con la WWE dopo tanti anni al servizio della compagnia e una serie recente di sconfitte che hanno lanciato la faida tra McIntyre e Lashley. Riddle è bravo sul ring ma il suo personaggio convince poco non solo noi, pare non dovesse neanche vincere lo US Championship e quasi certamente lo cederà al Celtic Warrior.

Nia Jax & Shayna Baszler VS Turmoil winners

Le vincitrici del Turmoil match della Night 1 affronteranno Nia Jax & Shayna Baszler, che dopo un numero decisamente alto di difese titolate dovrebbero cedere le cinture e dividersi. Il fatto è che il recente inserimento di Reginald significhi che la WWE vuole portare avanti il duo: comunque sia secondo noi Tamina & Natalya vinceranno il Turmoil e le cinture, prendendosi il loro meritato WrestleMania moment.

Roman Reigns VS Daniel Bryan VS Edge

Un mese fa avremmo detto Edge al 100%, oggi votiamo ancora la Rated-R Superstar ma non così convintamente. Nonostante sia un fenomeno e lo meriti non pensiamo vincerà Bryan, Reigns meriterebbe di tenere la cintura ma potrà comunque riprendersela in futuro e il Triple Threat sembra fatto per proteggerlo anche in caso di sconfitta.

Allora confermiamo: vincerà Edge, che se lo merita per molti motivi e che ci ha trovati concordi quando nell’ultima puntata di SmackDown ha affermato che il suo momento è adesso.