La WrestleMania Week è già arrivata al venerdì: come sottolineano i commentatori siamo al WrestleMania Weekend, che la WWE apre con una speciale puntata di SmackDown che fungerà da “antipasto” per il Grandaddy of Them All!

Avremo la André The Giant Battle Royal e i titoli di coppia detenuti dai Dirty Dawgs in palio, mentre Edge, Daniel Bryan e Roman Reigns parleranno al pubblico prima dell’attesissimo Triple Threat che a WrestleMania 37 metterà in palio il titolo Universal. Questo e altro nel nostro ormai consueto SmackDown report!

WWE SmackDown report 09/04/2021

Daniel Bryan sul ring: ha concluso la scorsa puntata da dominatore, non vede l’ora che arrivi WrestleMania e non vede l’ora di rivedere il pubblico e sentirlo gridare “Yes”. Ha sempre ribaltato i pronostici, quando qualcuno ha detto “No” lui ha sempre risposto “Yes”. Ed è così che andrà anche domenica

I Dirty Dawgs conservano gli SmackDown Tag Team Championship al termine di un Fatal 4-Way con Alpha Team, Street Profits e Rey & Dominik Mysterio: Roode soffia il pin vincente a Montez Ford

Bianca Belair è certa di battere Sasha Banks a WrestleMania 37, lo stesso vale per Big E che se la vedrà con Apollo Crews

Tamina batte Nia Jax per squalifica, quindi scatta una rissa con tutte le coppie che combatteranno nel Turmoil di sabato: parteciperanno anche Billie Kay & Carmella

Edge si rivolge al pubblico e spiega che questo era il suo momento e che se lo meritava, ma Daniel Bryan glielo ha rovinato. Ma non importa perché ha vinto la Rumble e nessuno lo fermerà

Sami Zayn importuna Logan Paul durante un allenamento. Quindi si presenta al tavolo di commento infuriato per il fatto che il filmato è stato trasmesso ma viene steso da Kevin Owens

Jey Uso vince la Andre The Giant Battle Royal eliminando per ultimo Shinsuke Nakamura. Tra i finalisti registriamo anche King Corbin, Ricochet e Mustafa Ali