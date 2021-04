UFC Fight Night: Vettori domina Holland, tutti i risultati dell’evento

Missione compiuta per Marvin Vettori che, nonostante il cambio di avversario in corsa, vince il suo match nel main event dell’ultimo UFC Fight Night, denominato Vegas 23. Il fighter italiano ha infatti sconfitto l’avversario Kevin Holland dopo 5 round per verdetto unanime. Una vittoria praticamente mai in discussione quella del fighter nostrano, anche se non arrivata per un KO come qualcuno prevedeva o sperava.

Nonostante un inizio forte in cui Holland ha provato a far valere la sua capacità di alungo e nei calci, Vettori ha poi contrattaccato con metodica e razionalità sin dal resto del primo round, portandolo a casa (anche se di poco) per il resto si è trattato di un dominio pressoché totale, con Marvin che di fatto non ha mai subito più di tanto le offensive di Holland, che perde dunque il suo secondo incontro di seguito dopo quello contro Derek Brunson. Per Vettori invece si tratta della quinta vittoria consecutiva. E ora un match per il titolo sembra davvero a un passo.

Ecco, di seguito, tutti i risultati dell’evento UFC Fight Night: Vettori vs Holland.

Welter: Kasanganay (Usa) batte Palatnikov (Hon) per sottomissione (presa al collo)

Kasanganay (Usa) batte Palatnikov (Hon) per sottomissione (presa al collo) Massimi leggeri: Un-Jung (Cor) batte Knight (Usa) per decisione unanime

Un-Jung (Cor) batte Knight (Usa) per decisione unanime Piuma: Saldana (Usa) batte Griffin (Usa) per decisione unanime

Saldana (Usa) batte Griffin (Usa) per decisione unanime Gallo: Shore (Gal) batte Azure (Usa) per decisione non unanime

Shore (Gal) batte Azure (Usa) per decisione non unanime Massimi: Danho (Ger) batte De Castro (Cap) per k.o. al 1° round

Danho (Ger) batte De Castro (Cap) per k.o. al 1° round Catchweight: Madkessi (Can) batte Bahamondes (Cil) per decisione non unanime

Madkessi (Can) batte Bahamondes (Cil) per decisione non unanime Leggeri: Gamrot (Pol) batte Holtzman (Usa) per k.o. al 2° round

Gamrot (Pol) batte Holtzman (Usa) per k.o. al 2° round Leggeri: Solecki (Usa) batte Miller (Usa) per decisione unanime.

Solecki (Usa) batte Miller (Usa) per decisione unanime. Welter: Rodriguez (Usa) batte Perry (Usa) per decisione unanime

Rodriguez (Usa) batte Perry (Usa) per decisione unanime Paglia donne : Dern (Usa) batte Nunes (Usa) per sottomissione (presa al braccio) nel 1° round

: Dern (Usa) batte Nunes (Usa) per sottomissione (presa al braccio) nel 1° round Medi: Marquez (Usa) batte Alvey (Usa) per sottomissione (presa al collo) al 2° round

Marquez (Usa) batte Alvey (Usa) per sottomissione (presa al collo) al 2° round Piuma: Allen (Ing) batte Yusuff (Nig) per decisione unanime

Allen (Ing) batte Yusuff (Nig) per decisione unanime Medi: Vettori (Ita) batte Holland (Usa) per decisione unanime

