Dopo la grande vittoria ottenuta contro Kevin Holland a UFC Vegas 23, Marvin Vettori è stato ovviamente intervistato nel post match da Daniel Cormier, commentatore ed ex campione UFC. L’italiano dopo l’incontro si è detto non soddisfatto della prestazione ma, al tempo stesso, ha tenuto ribadire che il suo prossimo incontro vorrebbe fosse per la cintura dei pesi medi contro l’attuale campione Israel Adesanya.

UFC, Vettori pronto alla sfida per il titolo dei pesi medi contro Adesanya

Ecco le principali considerazioni di Marvin Vettori dopo la vittoria per decisione unanime ottenuta contro Holland: “Sto continuando a battere record su record. Ho lavorato molto con i miei coach, abbiamo lavorato molto sulle braccia. In verità non sono molto contento di come ho lottato perché volevo finalizzare il mio avversario e non sono stato in grado di farlo ma si è trattato di una vittoria dominante. Sto continuando a provare quanto valgo, adesso per me fare 5 round è diventata una cosa normale. Non sono l’uomo più felice del mondo in questo momento ma sto continuando a vincere e a fare progressi. Se 5 vittorie di fila bastaano per guadagnarmi un match per il titolo dei pesi medi? Sì, voglio lottare contro Adesanya nel prossimo match. Migliorerò ulteriormente in vista del prossimo combattimento e voglio affrontarlo a ottobre. Penso di meritarlo, ho la più grande e lunga striscia di vittorie attualmente. Altre persone che avrebbero dovuto averla non ce l’hanno. Peraltro le mie vittorie sono tutte dominanti. Voglio quel titolo”.

Molto probabile dunque che nel prossimo incontro Vettori se la vedrà contro il campione di categoria. D’altronde, ora che Till è infortunato così come Paulo Costa e Whittaker ha avuto la sua chance, l’italiano resta al momento il contender più credibile.

