Chiunque abbia seguito la Night 1 di WrestleMania 37 avrà notato il ritardo con cui lo show è cominciato, qualcosa che la WWE ha subito specificato avere a che fare con i temporali che hanno colpito l’area di Tampa Bay in questo weekend e che ha costretto alcuni spettatori a cambiare posto prima dell’inizio dell’evento.

Nessun pericolo maltempo per WrestleMania 37

WrestleMania 37 andrà in scena stasera nella Night 2, ma il pericolo maltempo dovrebbe essere scongiurato e la seconda parte del Grandaddy of Them All non sarà a rischio: come riporta WrestlingInc.com, infatti, nonostante fino alle 16 ora locale (le 22 da noi) siano previsti forti venti e violente grandinate la situazione dovrebbe andare presto a migliorare.

Il Kickoff dello show è previsto per le ore 19, ma come accaduto nella serata di ieri nessun incontro andrà in scena fino all’inizio ufficiale che avverrà alle 20 in punto, le 2 di notte di lunedì 12 aprile in Italia. Per quell’ora il meteo dovrebbe essere migliorato già da tempo, e dunque i 25.000 spettatori attesi al Raymond James Stadium non avranno alcun problema.

