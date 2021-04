Sasha Banks è stata una delle protagoniste assolute della Night 1 di WrestleMania 37 chiudendo la serata con il suo match contro Bianca Belair valido per lo SmackDown Women’s Championship che ha visto l’affermazione della EST della WWE.

Se l’onore di aprire il primo appuntamento con il pubblico da parte della WWE dopo più di un anno è infatti toccato a Drew McIntyre e Bobby Lashley, sono state proprio Bianca Belair e Sasha Banks a concludere la prima parte dell’edizione numero 37 di WrestleMania con un match bello e appassionante.

Alex McCarthy di talkSPORT ha poi notato un particolare che a molti era sfuggito: subito dopo la sconfitta, mentre la nuova campionessa festeggiava la vittoria – arrivata peraltro dopo un main event storico, il primo a WrestleMania tra due atlete afroamericane – la Banks, rimasta in disparte a bordo ring, ha stentato a nascondere la sua gioia per la collega e amica nella vita di tutti i giorni.

Look at Sasha Banks struggling to hide her joy while selling at ringside as Bianca Belair celebrated her victory in the ring. The smile says it all.

Amazing. ❤️pic.twitter.com/y8zMmH4LJc

— Alex McCarthy (@AlexM_talkSPORT) April 11, 2021