WWE 2K22, annunciato il nuovo videogioco della compagnia: il trailer

All’interno della prima notte di Wrestlemania è stato annunciato anche che la WWE dal prossimo anno tornerà ad avere un videogioco “simulativo” dopo l’esperienza di quest’anno con il più giocoso e infantile WWE Battlegrounds. L’annuncio che si attendeva da giorni infatti riguarda il nuovo capitolo della saga WWE con 2K Sports, che si arricchisce quindi con WWE 2K22. Non è ancora presente una data di uscita ma è stato spiegato chiaramente che il gioco sarà sviluppato e distribuito da 2K ma pure da Visual Concepts e WWE Games. In WWE credono molto al nuovo titolo. Anche perché dopo il clamoroso fallimento di WWE 2K20 e la piccola pausa presa non si vuole più andare in errori con i videogiochi per i fan.

Il gioco precedente infatti aveva subito moltissime lamentele non solo per il sistema di combattimento inutilmente complicato ma anche e specialmente per i tantissimi bug verificatisi. Dopo la brutta figura si è deciso quindi di sospendere per un anno la distribuzione dei giochi. Questo con la speranza che si potesse arrivare all’anno successivo con un titolo programmato e costruito meglio. Così, ovviamente, con questo nuovo prodotto la WWE punta a recuperare i tanti fan persi dopo il precedente videogame. WWE 2K20 si è infatti rivelato piuttosto infausto anche dal punto di vista delle vendite fatte.

Di seguito, ecco anche il trailer del nuovo WWE 2K22. Le scene rappresentate – che, come viene specificato, fanno parte del gioco ancora in costruzione – si segnalano per la grafica molto realistica. In particolare ritraggono Rey Mysterio in un match contro Cesaro e in altre pose caratteristiche. Il trailer è stato pubblicato dal canale YouTube ufficiale della WWE e dura in verità pochi secondi.

