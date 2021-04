Liverpool Real Madrid è il big match assoluto di questi quarti di finale di Champions League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima che si preannuncia importantissima per entrambe le formazioni in campo.

L’analisi di Liverpool Real Madrid

Il Liverpool sta vivendo un periodo di forma decisamente altalenante, uno dei peggiori della gestione Klopp, tanto che al momento la squadra occupa un deludentissimo sesto posto. I risultati negativi, infatti, non hanno ai Reds permesso di mantenersi in scia con Manchester City e Manchester United, che ormai si sono allontanate troppo. Contro il Real Madrid, quindi, la squadra di Klopp è chiamata a giocare una grandissima partita, nella speranza di dimenticare un ritorno che ha visto dominare i blancos per larghissimi tratti della partita. Il Real Madrid, invece, ha vissuto solamente una prima parte di stagione decisamente turbolenta, soprattutto in Champions League. In campionato, invece, la squadra guidata da Zidane occupa attualmente il secondo posto, ad appena un punto dall'Atletico Madrid: la vittoria ottenuta nel Clasico, dopotutto, non può non aver caricato Benzema e compagni, che contro il Liverpool sono chiamati a vincere e centrare l'ennesima qualificazioni alle semifinali della loro storia.

I pronostici di Liverpool Real Madrid

Liverpool Real Madrid è, insieme a PSG Bayern Monaco, il big match di questo turno di Champions League, vedendo contrapposte due squadre che vorranno dare vita ad un match combattuto ma non troppo ricco di emozioni, dato che un solo gol subito rischierebbe di rendere vano qualsiasi sforzo della squadra di Klopp: ciononostante, il Real dovrebbe segnare almeno un gol, motivo per cui i nostri consigli non possono che andare al Multigol 1-2 della squadra di Zidane e all’X2. Per quanto concerne i marcatori, invece, puntate su Benzema, autore sin qui di una stagione mostruosa.

Giocata EASY: Multigol Trasferta 1-2

Giocata HARD: X2

Marcatore: Benzema

Possibile risultato: 1-1

Le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Thiago Alcantara, Milner; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois: Odriozola, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius. All. Zidane.

