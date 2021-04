PSG Bayern Monaco è il big match assoluto di questi quarti di finale di ritorno di Champions League, vedendo contrapposte le due finaliste della scorsa edizione. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le squadre in campo, con i parigini che, vincendo, potrebbero avvicinarsi alla finale.

L’analisi di PSG Bayern Monaco

Il PSG deve puntare, come ogni anno, a vincere tutto quello che si può vincere: dalla Ligue 1 alla Champions League, per Pochettino non ci possono essere trofei di primo e secondo livello. Ciononostante, benché il percorso in Champions sia stato fino ad ora fantastico, in campionato la fatica non è stata poca, tanto che al momento il primo posto è occupato dal Lilla. Per questo motivo, la testa di Mbappé e compagni è indubbiamente rivolta alla competizione più prestigiosa d’Europa, nella speranza di riuscire a conquistare il pass per le semifinali: battere il Bayern, infatti, vorrebbe dire almeno un piede nella finale della coppa tanto ambita.

Il Bayern Monaco, dopo un inizio di stagione un po’ altalenante, è ritornato a dominare la Bundesliga, dove al momento occupa la prima posizione in classifica, a +5 sul Lipsia secondo. La rosa a disposizione di Flick, dopotutto, è la più forte in Germania e forse la più forte al mondo, con giocatori come Lewandowski, Muller e Kimmich che hanno letteralmente cominciato a dominare il calcio europeo. Ciononostante, la mancanza del bomber polacco si è fatta sentire e non poco tanto nell’andata quanto nella sfida di campionato contro l’Union Berlino: vincere, quindi, potrebbe essere davvero difficile per la compagine teutonica.

I pronostici di PSG Bayern Monaco

PSG Bayern Monaco è il big match assoluto di questi quarti di finale di ritorno di Champions, dato che vede contrapposte le due finaliste della scorsa edizione, che, non a caso, hanno dato vita ad un match d’andata assolutamente straordinario, dominato per larghi tratti dai bavaresi ma vinto alla fine dai francesi, che sono riusciti a dimostrarsi più cinici: si è fatta sentire, quindi, l’assenza di Lewandowski. Per questo ritorno i nostri pronostici non cambiano molto, se non che per la giocata EASY consigliamo di puntare sull’Esito Gol, mentre come giocata HARD puntate sull’1X+Over 1,5. Per quanto concerne i marcatori, infine, andate sul sicuro con Mbappé, che con il suo infinito talento vorrà portare avanti la squadra di Pochettino.

Giocata EASY: Esito Gol

Giocata HARD: 1X+Over 1,5

Marcatore: Mbappé

Possibile risultato: 2-2

Le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi, Danilo Pereira, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Pochettino.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Musiala; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting. All. Flick.

