Marvin Vettori si è reso protagonista della sua quinta vittoria consecutiva in UFC sconfiggendo Kevin Holland al termine di un match praticamente dominato e nel quale ha fatto registrare addirittura il record assoluto di takedown nella storia della categoria dei pesi medi (11). Come già sappiamo, Vettori avrebbe in realtà dovuto affrontare Darren Till nell’incontro ma l’inglese si è fratturato la clavicola durante gli allenamenti ed è stato sostituito da Holland. Tra l’italiano e il britannico c’è stato poi un botta e risposta: Vettori ha infatti messo in dubbio il reale infortunio di Till, che per tutta risposta l’ha offeso sui social per poi mostrargli le radiografie del problema osseo. Lo stesso Darren Till, dopo l’affermazione dell’italiano nell’ultimo match, ha espresso il suo parere sulla performance di Vettori.

UFC, Darren Till commenta la vittoria di Marvin Vettori contro Kevin Holland

“La sua non è stata una grande vittoria ma è pur sempre una vittoria e per lui significa molto”, ha spiegato Till. “Guardando il match sono arrivato alla conclusione che Marvin Vettori non sarebbe riuscito a colpirmi e che dunque avrebbe provato a mettermi a terra con un takedown. Pur provando questa direzione non sarebbe comunque riuscito a tenermi testa. Sarei capace di dominarlo per tutti i cinque round restando in piedi. Ma d’altronde chi sono io per giudicare? Sono stato rimosso dal match quindi ogni diritto che ho viene gettato fuori dalla finestra. Auguro buona fortuna a Marvin per i suoi prossimi incontri. Sono certo che presto riusciremo ad affrontarci, ora però devo riprendermi da un finto infortunio” ha conclusio poi l’inglese in maniera provocatoria.

Ecco di seguito i tweet di Darren Till sull’argomento:

As for marv… sorry ork.

It wasn’t the prettiest win but a wins a win and it means so much to him you can see.

That fight told me he knew he couldn’t strike with me so he was going to try take me down

Even if he were to succeed in takedowns he wouldn’t of been able to keep me — D (@darrentill2) April 11, 2021

There

I would of hurt this man for five rounds on the feet

But hey who the fuck am I to talk?

I pulled out of the fight so every right I have goes out the window with that

Whatever happens for Marvin next good luck

I’m sure we’ll meet soon

I’ve got a fake injury to recover from — D (@darrentill2) April 11, 2021

