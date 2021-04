Tra qualche mese potremo vedere finalmente il terzo match della saga tra Dustin Poirier e Conor McGregor. Come ben sappiamo, i due sono al momento sul risultato di 1-1: la prima vittoria fu ottenuta da McGregor in uno dei suoi primi incontri in UFC, mentre la seconda è andata a Poirier a inizio anno. I due sono già pronti mentalmente per l’incontro ma a quanto pare, dopo il fair play mostrato nell’ultima conferenza stampa, tra i due è nata un’incomprensione sui social riguardante un tema extra ottagono. A quanto pare infatti è nata una disputa sulla donazione che McGregor avrebbe dovuto fare alla fondazione di beneficenza di Dustin Poirier. Una donazione promessa ma, a quanto sembra, ancora non avvenuta.

UFC, scambio social tra Dustin Poirier e Conor McGregor

Dopo un intervento di McGregor in cui l’irlandese spiegava che avrebbe vinto il suo prossimo incontro, Poirier ha pubblicato un tweet al vetriolo che recita quanto segue: “Bel pronostico Conor McGregor! Avevi anche promesso una donazione alla mia fondazione e poi tu e il tuo team avete smesso di rispondere alle chiamate dopo il combattimento di gennaio. Ci vediamo presto. E il 10 luglio pagherai per intero!”, ha scritto The Diamond.

La risposta di McGregor non si è fatta attendere, sempre a mezzo Twitter. “Una donazione, non un debito. Stavamo aspettando il piano per le donazioni che non è mai arrivato, lo faccio per ogni donazione che intendo effettuare. E’ giusto sapere dove si sta andando punto per punto. Altrimenti non si sa dove vanno a finire i soldi, come purtroppo capita in molte fondazioni”.

A quel punto, lo stesso Poirier ha affermato: “Al 100% non si tratta di un debito. Tu ti sei offerto, noi abbiamo accettato e come ho già detto abbiamo mandato delle mail al tuo team nelle quali spiegavamo il processo tramite il quale i soldi sarebbero stati redistribuiti. Il 10 luglio assaggerai di nuovo la sconfitta”.

