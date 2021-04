WWE, Wrestlemania 37: il riepilogo dei campioni dopo lo show

Nonostante le emozioni vissute siano ancora molte fresche e alcune possano diventare assolutamente indimenticabili, Wrestlemania 37 è ormai già agli archivi e, come prevedibile, nel corso delle due serate dello show sono moltissimi i campioni che sono stati impegnati in alcune difese titolate. Alcuni hanno mantenuto i loro titoli, altri invece hanno lasciato spazio a nuovi volti che dovranno portare con loro il peso delle cinture in questione.

In totale, su 8 incontri titolati, ben 5 hanno visto dei cambi di cinture. Per quanto riguarda la Night 1 di Wrestlemania 37, il WWE Championship è rimasto alla vita di Bobby Lashley dopo l’opener contro lo sfidante Drew McIntyre. In seguito AJ Styles e Omos hanno battuto Kofi Kingston e Xavier Woods del New Day per i titoli di coppia di Raw, con Styles che dunque è già diventato Gran Slam Champion in WWE nonostante pochi anni nella federazione. Nel main event della prima sera Bianca Belair ha poi sconfitto Sasha Banks vincendo il titolo femminile di SmackDown.

Per quanto riguarda la seconda serata dello show, innanzitutto Shayna Baszler e Nia Jax hanno difeso i loro titoli di coppia dall’assalto di Natalya e Tamina. Successivamente Sheamus ha battuto Riddle catturando nuovamente il WWE United States Championship, così come anche il titolo Intercontinental è cambiato di mano con Apollo Crews vincente su Big E. Anche Asuka ha abdicato dopo quasi un anno di regno contro Rhea Ripley, nuova campionessa femminile di Raw. Infine, nel main event, Roman Reigns ha avuto la meglio su Edge e Daniel Bryan in un incontro grandioso, schienando addirittura entrambi i lottatori.

Di conseguenza, ecco quali sono adesso i campioni dei due roster WWE

RAW

WWE Champion: Bobby Lashley

WWE United States Champion: Sheamus

WWE Raw Tag Team Champions: AJ Styles e Omos

WWE Raw Women’s Champion: Rhea Ripley

SMACKDOWN

WWE Universal Champion: Roman Reigns

WWE Intercontinental Champion: Apollo Crews

WWE SmackDown Tag Team Champions: Robert Roode e Dolph Ziggler (titoli difesi nella puntata pre Wrestlemania)

WWE SmackDown Womens’ Champion: Bianca Belair

INTERBRAND

WWE Women’s Tag Team Champions: Shayna Baszler e Nia Jax

