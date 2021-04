UFC, Marvin Vettori sale al 3° posto del Ranking dei pesi medi

La vittoria contro Kevin Holland può ovviamente aver lanciato Marvin Vettori in maniera molto seria per quanto concerne la UFC. L’italiano infatti ha vinto 5 incontri di fila nella promotion e ha apertamente richiesto un match per il titolo dei pesi medi contro l’attuale campione Israel Adesanya. Vedremo se Dana White vorrà accontentarlo ma, nel frattempo, Vettori può beneficiare di un altro incredibile primato. Dopo la sua vittoria nell’ultimo match, infatti, The Italian Dream è ora al terzo posto del Ranking UFC dei pesi medi.

Di conseguenza, al momento Vettori è il quarto lottatore per importanza della categoria. Davanti a lui al momento ha solo il campione Middleweight Israel Adesanya, l’ex campione ad interim Robert Whittaker e il brasiliano Paulo Costa. In un colpo solo dunque Marvin Vettori ha superato avversari come Jared Cannonier, Darren Till e Derek Brunson, ponendosi dunque come un serissimo contendente al titolo.

Già nel recente passato Vettori aveva fatto un balzo in avanti davvero notevole per quanto concerne il Ranking UFC dei Middleweight. Lo stesso italiano aveva peraltro criticato altrettanto di recente il sistema dei voti assegnati dalla UFC per i posizionamenti in classifica. In particolare Vettori – che prima della sua ultima vittoria era 6° ma era stato anche 5° – aveva preso di mira il match tra lo stesso Holland e Brunson, vinto da quest’ultimo che lo aveva scavalcato nella graduatoria a suo modo di vedere in maniera ingiusta.

Non resta dunque che aspettare quale sarà il prossimo match di Marvin Vettori. La stessa UFC ha provato a sondare un po’ il terreno tramite i social postando una foto del face off tra Vettori e Adesanya in occasione del loro primo incontro.

